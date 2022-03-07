https://arabic.sputniknews.com/20220307/فوتشيتش-صربيا-لا-تغير-قرارها-بشأن-رفض-العقوبات-على-الروسية-رغم-الضغوط--1059576266.html
فوتشيتش: صربيا لا تغير قرارها بشأن رفض العقوبات على الروسية رغم الضغوط
فوتشيتش: صربيا لا تغير قرارها بشأن رفض العقوبات على الروسية رغم الضغوط
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده لا تغير قرارها بشأن رفض دعم العقوبات الغربية ضد روسيا، على الرغم من الضغوط السياسية الخارجية. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:16+0000
2022-03-07T13:16+0000
2022-03-07T13:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
صربيا
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقال فوتشيتش في تصريحات، اليوم الاثنين، "بالنسبة للعقوبات، اتخذنا قرارنا وأظهرناها. ومدى صعوبة الأمر على أساس يومي، لا أريد التحدث عنها، وهذا ليس من شأن الناس العاديين واهتماماتهم، فأنا لا أريد أن يثقل كاهلهم بعملنا".ووفقا له، فإن الأزمة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لها تأثير كبير على صربيا، التي وجدت نفسها تحت ضغط سياسي خارجي كبير، حسب تعبيره.أوضح فوتشيتش في وقت سابق دعم بلغراد لقرار للأمم المتحدة يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا مع القلق على رفاهية صربيا والضغط الخارجي.وقال فوتشيتش في خطاب وجهه إلى المواطنين يوم الأربعاء الماضي، إن السلطات الصربية أيدت 4 نقاط من أصل 13 في قرار الأمم المتحدة الذي يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا - تلك التي لا تنطوي على عقوبات - ولا تخطط لتنغيير ممتلكات الشركات الروسية في البلاد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء زعماء جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
فوتشيتش: صربيا لا تغير قرارها بشأن رفض العقوبات على الروسية رغم الضغوط
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده لا تغير قرارها بشأن رفض دعم العقوبات الغربية ضد روسيا، على الرغم من الضغوط السياسية الخارجية.
وقال فوتشيتش في تصريحات، اليوم الاثنين، "بالنسبة للعقوبات، اتخذنا قرارنا وأظهرناها. ومدى صعوبة الأمر على أساس يومي، لا أريد التحدث عنها، وهذا ليس من شأن الناس العاديين واهتماماتهم، فأنا لا أريد أن يثقل كاهلهم بعملنا".
ووفقا له، فإن الأزمة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لها تأثير كبير على صربيا، التي وجدت نفسها تحت ضغط سياسي خارجي كبير، حسب تعبيره.
أوضح فوتشيتش في وقت سابق دعم بلغراد لقرار للأمم المتحدة يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا مع القلق على رفاهية صربيا والضغط الخارجي.
وقال فوتشيتش في خطاب وجهه إلى المواطنين يوم الأربعاء الماضي، إن السلطات الصربية أيدت 4 نقاط من أصل 13 في قرار الأمم المتحدة الذي يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا - تلك التي لا تنطوي على عقوبات - ولا تخطط لتنغيير ممتلكات الشركات الروسية في البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء زعماء جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.