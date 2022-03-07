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https://arabic.sputniknews.com/20220307/قديروف-يخاطب-شعب-أوكرانيا-لا-تكونوا-درعا-1059578959.html
قديروف يخاطب شعب أوكرانيا... "لا تكونوا درعا"
قديروف يخاطب شعب أوكرانيا... "لا تكونوا درعا"
ناشد رئيس الشيشان رمضان قديروف شعب أوكرانيا عبر قناته على تلغرام قائلا لهم "ألا يستخدموا كدرع". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:06+0000
2022-03-07T14:06+0000
روسيا
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وكتب "أوكرانيا بلد جميل يعيش فيه أناس طيبون وجميلون"، مشيرًا إلى أن الروس، مثل الأوكرانيين، لا يريدون "أحدًا أن يهز السلام في بلادنا وفي علاقاتنا".وبحسب قوله، فإن أوكرانيا الآن يحكمها "بانديرا مع زيلينسكي" وواشنطن التي تستخدم كييف "من أجل ألعابها السياسية والعسكرية".وختم بالقول: "أخيرًا تحدثوا علنًا ضد هذا النظام النازي. روسيا وبيلاروسيا تمنحكم ممرًا تصل من خلاله إلى الإخوة المستعدين لمقابلتكم، على عكس الممر المؤدي إلى أمريكا".أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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روسيا, العالم

قديروف يخاطب شعب أوكرانيا... "لا تكونوا درعا"

14:06 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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ناشد رئيس الشيشان رمضان قديروف شعب أوكرانيا عبر قناته على تلغرام قائلا لهم "ألا يستخدموا كدرع".
وكتب "أوكرانيا بلد جميل يعيش فيه أناس طيبون وجميلون"، مشيرًا إلى أن الروس، مثل الأوكرانيين، لا يريدون "أحدًا أن يهز السلام في بلادنا وفي علاقاتنا".
وبحسب قوله، فإن أوكرانيا الآن يحكمها "بانديرا مع زيلينسكي" وواشنطن التي تستخدم كييف "من أجل ألعابها السياسية والعسكرية".
وختم بالقول: "أخيرًا تحدثوا علنًا ضد هذا النظام النازي. روسيا وبيلاروسيا تمنحكم ممرًا تصل من خلاله إلى الإخوة المستعدين لمقابلتكم، على عكس الممر المؤدي إلى أمريكا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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