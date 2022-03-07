https://arabic.sputniknews.com/20220307/كندا-تفرض-عقوبات-على-10-أفراد-لهم-صلة-بالعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059585117.html
كندا تفرض عقوبات على 10 أفراد لهم صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
كندا تفرض عقوبات على 10 أفراد لهم صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على 10 أفراد مرتبطين بالعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:10+0000
2022-03-07T16:10+0000
2022-03-07T16:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
العالم
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تورونتو – سبوتنيك. وقال ترودو في مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن: "تعلن كندا اليوم فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد متواطئين في هذا الغزو غير المبرر، ويشمل ذلك كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وأوليغارشيون وأنصار القيادة الروسية".وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، داخل قلعة وندسور، في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/ترودو-كندا-لا-تملك-طائرات-مقاتلة-يمكن-للجيش-الأوكراني-استخدامها-1059464388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, العالم
كندا تفرض عقوبات على 10 أفراد لهم صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات على 10 أفراد مرتبطين بالعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
تورونتو – سبوتنيك
. وقال ترودو في مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن: "تعلن كندا اليوم فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد متواطئين في هذا الغزو غير المبرر، ويشمل ذلك كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وأوليغارشيون وأنصار القيادة الروسية".
وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، داخل قلعة وندسور، في أول مقابلة شخصية لها بعد تعافيها من فيروس "كورونا"
المستجد.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه وصل إلى لندن بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، "للتواصل مع الحلفاء المقربين بشأن ردهم المنسق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.