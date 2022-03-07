https://arabic.sputniknews.com/20220307/ليبيا-هواجس-من-وقوع-البلاد-بين-التقسيم-أو-اندلاع-الحرب-الأهلية-1059578137.html
ليبيا.. هواجس من وقوع البلاد بين التقسيم أو اندلاع الحرب الأهلية
ليبيا.. هواجس من وقوع البلاد بين التقسيم أو اندلاع الحرب الأهلية
تناقش الحلقة الخيارات التي تقف أمامها الأوضاع في ليبيا، على ضوء تصاعد وتيرة الاصطفافات السياسية، والتحركات العسكرية، بعد منح مجلس النواب في طبرق التشكيلة... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:53+0000
2022-03-07T13:53+0000
2022-03-07T13:53+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059577683_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d5fd95f126809530f21d5bf234b99e24.png
ليبيا.. هواجس من وقوع البلاد بين التقسيم أو اندلاع الحرب الأهلية
ليبيا.. هواجس من وقوع البلاد بين التقسيم أو اندلاع الحرب الأهلية
وبموازاة ذلك، ارتفعت أصوات من داخل البرلمان الليبي تتهم المنظومة الغربية، بالتقاعس عن التدخل الإيجابي لوقف نزيف الأزمة الليبية، والعمل ضمنا وبشكل مباشر، على إطالة الأزمة في البلاد.ورأى الباحث في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمانوأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059577683_314:0:1247:700_1920x0_80_0_0_73809531d4918e11c53b77296d999056.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا.. هواجس من وقوع البلاد بين التقسيم أو اندلاع الحرب الأهلية
تابعنا عبر
تناقش الحلقة الخيارات التي تقف أمامها الأوضاع في ليبيا، على ضوء تصاعد وتيرة الاصطفافات السياسية، والتحركات العسكرية، بعد منح مجلس النواب في طبرق التشكيلة الوزارية لباشاغا الثقة، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التنحي عن منصبه.
وبموازاة ذلك، ارتفعت أصوات من داخل البرلمان الليبي تتهم المنظومة الغربية، بالتقاعس عن التدخل الإيجابي لوقف نزيف الأزمة الليبية، والعمل ضمنا وبشكل مباشر، على إطالة الأزمة في البلاد.
ورأى الباحث في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان
أن "اهمية ليبيا تراجعت بشكل كبير بالنسبة إلى البلدان لغربية، لصالح ملفات دولية أخرى كالحرب في أوكرانيا، ما يجعل الساحة الليبية أكثر عرضة لمزيد من التوترات".
وأوضح سلمان، في حوار عبر "بانوراما
"
أن "الغرب في كل الأحوال يلعب على طرفي الأزمة الليبية، عبر اللاعبين الإقليميين، ما يقوى احتمالات اندلاع الحرب الأهلية مجددا، لكن دون الذهاب لخيارات التقسيم".
التفاصيل في الملف الصوتي...