https://arabic.sputniknews.com/20220307/ليس-من-السهل-استبدالها-برلين-تتحفظ-على-احتمالية-وقف-واردات-النفط-الروسي-1059583363.html

"ليس من السهل استبدالها"... برلين تتحفظ على احتمالية وقف واردات النفط الروسي

"ليس من السهل استبدالها"... برلين تتحفظ على احتمالية وقف واردات النفط الروسي

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت إن لدي بلاده تحفظات حول وقف واردات النفط الروسي وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:37+0000

2022-03-07T15:37+0000

2022-03-07T15:37+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار ألمانيا

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القاهرة- سبوتنيك. نقل موقع "فاينانزن" المحلي، عن هيبيشترايت قوله خلال إحاطة صحفية، إن "الاتحاد الأوروبي يحصل على نفط من روسيا أكثر بكثير من النفط الأمريكي ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار في المناقشة الحالية حول عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا بسبب حربها العدوانية ضد أوكرانيا".وحذر من أن "المناقشة قد تؤدي إلى دوامة"، متسائلا عما سوف يحدث بعد "طلب العقوبة ثم الاستجابة" لها.وقال إن "الغرب فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، والتي تم إعفاء إمدادات الطاقة منها على وجه التحديد حتى الآن"، مضيفا أن "الولايات المتحدة مُصدر للنفط بشكل عام، على الرغم من أنها تحصل على حوالي 7.2 بالمئة من نفطها من روسيا في حين تعد أوروبا مستوردة للنفط، وتحصل ألمانيا على ثلث نفطها من روسيا".وتابع الناطق باسم الحكومة الألمانية "سيتم أيضا تمرير جميع العقوبات معا (الاتحاد الأوروبي) على المستوى الأوروبي، لا شيء مستبعد بشكل عام، ولا شيء متفق عليه بشكل عام".وأضاف أن "واردات الطاقة من روسيا لا تزال مستبعدة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وإن الحظر المحتمل على إمدادات النفط وغيرها من شحنات الطاقة يجب أن يتبناه الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك".ومن جانبه، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إن إمدادات الطاقة الروسية معفاة من العقوبات المفروضة على روسيا حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا الآن.قال شولتس، في بيان اليوم الاثنين، "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة وتكون مستدامة على المدى الطويل".وأضاف "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من العقوبات. وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لإنتاج الحرارة".وقال شولتس "النقل وتزويد الكهرباء والصناعة ضرورية للخدمات ذات الاهتمام المشترك والحياة اليومية لمواطنينا".وتابع "لكن هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. لذلك، كان قرارًا واعيا من جانبنا لمواصلة أنشطة المؤسسات التجارية في مجال امدادات الطاقة مع روسيا ".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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