https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-إقامة-روسيا-ممرات-إنسانية-في-أوكرانيا-سخرية-أخلاقية-وسياسية-1059576384.html
ماكرون: إقامة روسيا ممرات إنسانية في أوكرانيا سخرية أخلاقية وسياسية
ماكرون: إقامة روسيا ممرات إنسانية في أوكرانيا سخرية أخلاقية وسياسية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط الدبلوماسية حتى تتوقف الحرب بأسرع وقت. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:15+0000
2022-03-07T13:15+0000
2022-03-07T13:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في حوار لشبكة "إل سي إي" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "الوضع يتفاقم كل يوم ولم نستطع الحصول على وقف إطلاق نار من روسيا وينبغي العمل لتجنب وقوع كوارث بالنووي المدني".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف الشروط الروسية.وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء رئيسي جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/تغطية-مباشرةالأسبوع-الثاني-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059561566.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بيسكوف-روسيا-أبلغت-أوكرانيا-بأنها-ستنهي-العملية-في-أي-لحظة-إذا-قبلت-كييف-بشروط-موسكو-1059573758.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا
ماكرون: إقامة روسيا ممرات إنسانية في أوكرانيا سخرية أخلاقية وسياسية
13:15 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط الدبلوماسية حتى تتوقف الحرب بأسرع وقت.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في حوار لشبكة "إل سي إي" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "الوضع يتفاقم كل يوم ولم نستطع الحصول على وقف إطلاق نار من روسيا وينبغي العمل لتجنب وقوع كوارث بالنووي المدني".
وتابع "قيام روسيا بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لعودة الأهالي إلى أراضيها يُعد سخرية أخلاقية وسياسية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف الشروط الروسية.
وبحسب المتحدث باسم الكرملين، يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى "أي تكتل".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، يجب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأضاف: "نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا. سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء رئيسي جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.