https://arabic.sputniknews.com/20220307/ما-هو-الراتب-الشهري-للبرازيلي-كينو-بعد-أنباء-انضمامه-للزمالك-1059580115.html

ما هو الراتب الشهري للبرازيلي كينو بعد أنباء انضمامه للزمالك؟

ما هو الراتب الشهري للبرازيلي كينو بعد أنباء انضمامه للزمالك؟

أثارت أنباء عن رغبة نادي الزمالك المصري في ضم اللاعب كينو، نجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تساؤلات حول إمكانية عودته إلى الدوري المصري، الذي شهد تجربة ناجحة له... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:34+0000

2022-03-07T14:34+0000

2022-03-07T14:34+0000

أخبار الزمالك اليوم

رياضة

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ويصل راتب اللاعب البرازيلي مع ناديه حاليا إلى 820 ألف ريال برازيلي (ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريبا)، بحسب خبر عن اللاعب لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.واستطاع كينو أن يساهم في تتويج فريقه الحالي مينيرو بالدوري البرازيلي في 2021 وذلك خلال موسمه الأول مع الفريق، رغم أن بعض وسائل الإعلام البرازيلية تقول إن ما يتقاضاه من راتب في الوقت الحالي لا يتناسب مع قيمته.ونقلت الصحيفة المصرية عن مصدر في نادي الزمالك المصري قوله إن النادي يستطيع التعاقد مع اللاعب البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق في ضوء وجود أنباء عن نية اللاعب، الذي يبلغ عمره 32 عاما، ترك فريقه الحالي.ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر أن هذا الأمر سيكون مرهون بإرادة المدير الفني الجديد للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي منحه النادي جميع الصلاحيات الخاصة بالتعاقدات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم.يذكر أن البرازيلي كينو خاض 33 مباراة مع نادي بيراميدز سجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، عندما انضم إلى الفريق في صيف 2018.

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