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https://arabic.sputniknews.com/20220307/ما-هو-الراتب-الشهري-للبرازيلي-كينو-بعد-أنباء-انضمامه-للزمالك-1059580115.html
ما هو الراتب الشهري للبرازيلي كينو بعد أنباء انضمامه للزمالك؟
ما هو الراتب الشهري للبرازيلي كينو بعد أنباء انضمامه للزمالك؟
أثارت أنباء عن رغبة نادي الزمالك المصري في ضم اللاعب كينو، نجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تساؤلات حول إمكانية عودته إلى الدوري المصري، الذي شهد تجربة ناجحة له... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:34+0000
2022-03-07T14:34+0000
أخبار الزمالك اليوم
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ويصل راتب اللاعب البرازيلي مع ناديه حاليا إلى 820 ألف ريال برازيلي (ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريبا)، بحسب خبر عن اللاعب لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.واستطاع كينو أن يساهم في تتويج فريقه الحالي مينيرو بالدوري البرازيلي في 2021 وذلك خلال موسمه الأول مع الفريق، رغم أن بعض وسائل الإعلام البرازيلية تقول إن ما يتقاضاه من راتب في الوقت الحالي لا يتناسب مع قيمته.ونقلت الصحيفة المصرية عن مصدر في نادي الزمالك المصري قوله إن النادي يستطيع التعاقد مع اللاعب البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق في ضوء وجود أنباء عن نية اللاعب، الذي يبلغ عمره 32 عاما، ترك فريقه الحالي.ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر أن هذا الأمر سيكون مرهون بإرادة المدير الفني الجديد للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي منحه النادي جميع الصلاحيات الخاصة بالتعاقدات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم.يذكر أن البرازيلي كينو خاض 33 مباراة مع نادي بيراميدز سجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، عندما انضم إلى الفريق في صيف 2018.
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أخبار الزمالك اليوم, رياضة

ما هو الراتب الشهري للبرازيلي كينو بعد أنباء انضمامه للزمالك؟

14:34 GMT 07.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshجمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية
جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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أثارت أنباء عن رغبة نادي الزمالك المصري في ضم اللاعب كينو، نجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تساؤلات حول إمكانية عودته إلى الدوري المصري، الذي شهد تجربة ناجحة له مع نادي بيراميدز.
ويصل راتب اللاعب البرازيلي مع ناديه حاليا إلى 820 ألف ريال برازيلي (ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريبا)، بحسب خبر عن اللاعب لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين.
واستطاع كينو أن يساهم في تتويج فريقه الحالي مينيرو بالدوري البرازيلي في 2021 وذلك خلال موسمه الأول مع الفريق، رغم أن بعض وسائل الإعلام البرازيلية تقول إن ما يتقاضاه من راتب في الوقت الحالي لا يتناسب مع قيمته.
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
رئيس نادي الزمالك يوضح موقف محمد أبو جبل بعد أنباء انتقاله إلى النصر السعودي
أمس, 16:55 GMT
ونقلت الصحيفة المصرية عن مصدر في نادي الزمالك المصري قوله إن النادي يستطيع التعاقد مع اللاعب البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق في ضوء وجود أنباء عن نية اللاعب، الذي يبلغ عمره 32 عاما، ترك فريقه الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر أن هذا الأمر سيكون مرهون بإرادة المدير الفني الجديد للزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي منحه النادي جميع الصلاحيات الخاصة بالتعاقدات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم.
جيسوالدو فيريرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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5 مارس, 14:16 GMT
يذكر أن البرازيلي كينو خاض 33 مباراة مع نادي بيراميدز سجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، عندما انضم إلى الفريق في صيف 2018.
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