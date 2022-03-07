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محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"
محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"
وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، رسالة إلى العرب، مع "التاريخ الجديد الذي يصنع ‏الآن"، بحسب تعبيره.‏ 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:30+0000
2022-03-07T16:30+0000
العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على موقع "تويتر": " #علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة".وأردف: "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , روسيا, أخبار أوكرانيا

محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"

16:30 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / -
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وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، رسالة إلى العرب، مع "التاريخ الجديد الذي يصنع ‏الآن"، بحسب تعبيره.‏
وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على موقع "تويتر": " #علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة".
وأردف: "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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