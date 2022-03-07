https://arabic.sputniknews.com/20220307/محمد-بن-راشد-يوجه-رسالة-للعرب-في-التاريخ-الجديد-الذي-يُصنع-الآن-1059586229.html

محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"

محمد بن راشد يوجه رسالة للعرب في "التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن"

وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، رسالة إلى العرب، مع "التاريخ الجديد الذي يصنع ‏الآن"، بحسب تعبيره.‏ 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T16:30+0000

2022-03-07T16:30+0000

2022-03-07T16:30+0000

العالم العربي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على موقع "تويتر": " #علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة".وأردف: "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , روسيا, أخبار أوكرانيا