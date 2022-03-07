https://arabic.sputniknews.com/20220307/مسؤول-أوكراني-يهدد-المواطنين-بالقتل-في-حال-توجهوا-للمعابر-الإنسانية-إلى-روسيا-1059576715.html

مسؤول أوكراني يهدد المواطنين "بالقتل" في حال توجهوا للمعابر الإنسانية إلى روسيا

مسؤول أوكراني يهدد المواطنين "بالقتل" في حال توجهوا للمعابر الإنسانية إلى روسيا

هدد عمدة مدينة سومي الأوكرانية، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، السكان الذين يحاولون عبور الممرات الإنسانية "بإطلاق النار عليهم". 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T13:23+0000

2022-03-07T13:23+0000

2022-03-07T13:31+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأعلن ذلك للصحفيين، اليوم الإثنين، رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حيث قال: "في ماريوبول، تم قمع شديد لأي محاولات من قبل السكان المدنيين والمواطنين الأجانب للتقدم في اتجاه أماكن التجمع للقوافل الإنسانية، بما في ذلك القتل".وأضاف ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة سومي، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، مع قائد الكتيبة الوطنية، الساعة 11:50، وأقتبس، لن تكون هناك ممرات خضراء، ولن يذهب أي مدني إلى روسيا، وأولئك الذين يحاولون القيام بذلك سيتم إطلاق النار عليهم"، حسبما ذكره موقع "إزفيستيا".أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، وقف إطلاق النار، لخروج السكان من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي عبر الممرات الإنسانية، وجاء القرار بعد طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ميزينتسيف في وقت سابق من 7 مارس/ آذار، إن "الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي".

https://arabic.sputniknews.com/20220307/بيسكوف-روسيا-أبلغت-أوكرانيا-بأنها-ستنهي-العملية-في-أي-لحظة-إذا-قبلت-كييف-بشروط-موسكو-1059573758.html

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