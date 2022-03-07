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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/مسؤول-أوكراني-يهدد-المواطنين-بالقتل-في-حال-توجهوا-للمعابر-الإنسانية-إلى-روسيا-1059576715.html
مسؤول أوكراني يهدد المواطنين "بالقتل" في حال توجهوا للمعابر الإنسانية إلى روسيا
مسؤول أوكراني يهدد المواطنين "بالقتل" في حال توجهوا للمعابر الإنسانية إلى روسيا
هدد عمدة مدينة سومي الأوكرانية، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، السكان الذين يحاولون عبور الممرات الإنسانية "بإطلاق النار عليهم". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:23+0000
2022-03-07T13:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأعلن ذلك للصحفيين، اليوم الإثنين، رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حيث قال: "في ماريوبول، تم قمع شديد لأي محاولات من قبل السكان المدنيين والمواطنين الأجانب للتقدم في اتجاه أماكن التجمع للقوافل الإنسانية، بما في ذلك القتل".وأضاف ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة سومي، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، مع قائد الكتيبة الوطنية، الساعة 11:50، وأقتبس، لن تكون هناك ممرات خضراء، ولن يذهب أي مدني إلى روسيا، وأولئك الذين يحاولون القيام بذلك سيتم إطلاق النار عليهم"، حسبما ذكره موقع "إزفيستيا".أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، وقف إطلاق النار، لخروج السكان من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي عبر الممرات الإنسانية، وجاء القرار بعد طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ميزينتسيف في وقت سابق من 7 مارس/ آذار، إن "الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بيسكوف-روسيا-أبلغت-أوكرانيا-بأنها-ستنهي-العملية-في-أي-لحظة-إذا-قبلت-كييف-بشروط-موسكو-1059573758.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول أوكراني يهدد المواطنين "بالقتل" في حال توجهوا للمعابر الإنسانية إلى روسيا

13:23 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 07.03.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من إقليم دونباس، روسيا 24 فبراير 2022
اللاجئون من إقليم دونباس، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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هدد عمدة مدينة سومي الأوكرانية، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، السكان الذين يحاولون عبور الممرات الإنسانية "بإطلاق النار عليهم".
وأعلن ذلك للصحفيين، اليوم الإثنين، رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حيث قال: "في ماريوبول، تم قمع شديد لأي محاولات من قبل السكان المدنيين والمواطنين الأجانب للتقدم في اتجاه أماكن التجمع للقوافل الإنسانية، بما في ذلك القتل".
وأضاف ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة سومي، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، مع قائد الكتيبة الوطنية، الساعة 11:50، وأقتبس، لن تكون هناك ممرات خضراء، ولن يذهب أي مدني إلى روسيا، وأولئك الذين يحاولون القيام بذلك سيتم إطلاق النار عليهم"، حسبما ذكره موقع "إزفيستيا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بيسكوف: روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو
12:07 GMT
أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، وقف إطلاق النار، لخروج السكان من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي عبر الممرات الإنسانية، وجاء القرار بعد طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ميزينتسيف في وقت سابق من 7 مارس/ آذار، إن "الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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