https://arabic.sputniknews.com/20220307/مقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-دونباس-خلال-أقل-من-3-أسابيع-إثر-القصف-الأوكراني-1059591927.html

مقتل وإصابة عشرات المدنيين في دونباس خلال أقل من 3 أسابيع إثر القصف الأوكراني

مقتل وإصابة عشرات المدنيين في دونباس خلال أقل من 3 أسابيع إثر القصف الأوكراني

قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، إنه "خلال 19 يومًا من التصعيد، سجلت القوات الأوكرانية 889... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T19:27+0000

2022-03-07T19:27+0000

2022-03-07T19:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

أخبار جمهورية دونيتسك

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وأضاف المكتب أنه "خلال هذه الفترة قتل 26 مدنياً وجرح 139 بينهم 9 أطفال".قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".وأعلن كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، عن أن "الجيش الروسي بسط السيطرة على المدن الأوكرانية نوفوكراينسكو، ستارومايورسكو، ستاروملينوفا، مايوروفو وريموفكا".وأشار إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيطرت على أكثر من 12 مدينة".أوضح: "قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستمرة بالعمليات الهجومية، سيطرت على بلدات كودرياشوفكا، وفورونوف، وميتلكينو، وميدفيزي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، وأليكساندروفكا".وأضاف كوناشينكوف أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت سيطرتها على خمس نقاط، من بينها بيريزوفوي وياسنوي وماكسيموفكا وفاليريانوف".وقال إيغور كوناشينكوف: "إن القوميين الأوكران، ينشرون نقاطهم النارية في منازل كتب عليها عبارات مثل، لا تطلق النار، يوجد أطفال".

https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-يؤكد-على-احترام-روسيا-وشعبها-1059591157.html

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