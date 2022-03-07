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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/مقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-دونباس-خلال-أقل-من-3-أسابيع-إثر-القصف-الأوكراني-1059591927.html
مقتل وإصابة عشرات المدنيين في دونباس خلال أقل من 3 أسابيع إثر القصف الأوكراني
مقتل وإصابة عشرات المدنيين في دونباس خلال أقل من 3 أسابيع إثر القصف الأوكراني
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، إنه "خلال 19 يومًا من التصعيد، سجلت القوات الأوكرانية 889... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:27+0000
2022-03-07T19:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف المكتب أنه "خلال هذه الفترة قتل 26 مدنياً وجرح 139 بينهم 9 أطفال".قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".وأعلن كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، عن أن "الجيش الروسي بسط السيطرة على المدن الأوكرانية نوفوكراينسكو، ستارومايورسكو، ستاروملينوفا، مايوروفو وريموفكا".وأشار إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيطرت على أكثر من 12 مدينة".أوضح: "قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستمرة بالعمليات الهجومية، سيطرت على بلدات كودرياشوفكا، وفورونوف، وميتلكينو، وميدفيزي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، وأليكساندروفكا".وأضاف كوناشينكوف أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت سيطرتها على خمس نقاط، من بينها بيريزوفوي وياسنوي وماكسيموفكا وفاليريانوف".وقال إيغور كوناشينكوف: "إن القوميين الأوكران، ينشرون نقاطهم النارية في منازل كتب عليها عبارات مثل، لا تطلق النار، يوجد أطفال".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-يؤكد-على-احترام-روسيا-وشعبها-1059591157.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل وإصابة عشرات المدنيين في دونباس خلال أقل من 3 أسابيع إثر القصف الأوكراني

19:27 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، إنه "خلال 19 يومًا من التصعيد، سجلت القوات الأوكرانية 889 خرقا لإطلاق نار على أراضي الجمهورية".
وأضاف المكتب أنه "خلال هذه الفترة قتل 26 مدنياً وجرح 139 بينهم 9 أطفال".
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "قاذفة وطائرة هجومية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا، ومن بينها مركز قيادة، ومحطة رادارية، و5 مستودعات ذخيرة، و11 منطقة تتركز فيها أسلحة ومعدات عسكرية".
وأعلن كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الإثنين، عن أن "الجيش الروسي بسط السيطرة على المدن الأوكرانية نوفوكراينسكو، ستارومايورسكو، ستاروملينوفا، مايوروفو وريموفكا".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ماكرون يؤكد على "احترام روسيا وشعبها"
18:53 GMT
وأشار إلى أن "قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيطرت على أكثر من 12 مدينة".
أوضح: "قوات جمهورية لوغانسك الشعبية المستمرة بالعمليات الهجومية، سيطرت على بلدات كودرياشوفكا، وفورونوف، وميتلكينو، وميدفيزي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، وأليكساندروفكا".
وأضاف كوناشينكوف أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية فرضت سيطرتها على خمس نقاط، من بينها بيريزوفوي وياسنوي وماكسيموفكا وفاليريانوف".
وقال إيغور كوناشينكوف: "إن القوميين الأوكران، ينشرون نقاطهم النارية في منازل كتب عليها عبارات مثل، لا تطلق النار، يوجد أطفال".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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