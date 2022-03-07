https://arabic.sputniknews.com/20220307/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يعلق-على-تصريحات-شقيقه-محمد-بن-سلمان-عن-العلاقة-مع-قطر-1059580693.html

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على تصريحات شقيقه محمد بن سلمان عن العلاقة مع قطر

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على تصريحات شقيقه محمد بن سلمان عن العلاقة مع قطر

علق نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، على تصريحات شقيقه ولي العهد ‏السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمجلة أمريكية عن تحسن علاقات... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:39+0000

2022-03-07T14:39+0000

2022-03-07T14:39+0000

ولي العهد محمد بن سلمان

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وأكد أن "العلاقة مع قطر الشقيقة وقائدها الشيخ تميم بن حمد ترجمها حديث ولي العهد قبل أيام بأننا "أصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ"، وفقا لتغريدة على موقع "تويتر".وتابع الأمير خالد بن سلمان في تغريدته، أنه "تربطنا بأشقائنا في قطر روابط أخوة ومصير مشترك"، مشددا على أنه "بحكمة قادتنا نحن ماضون جميعا بمشية الله في تحقيق الخير والنماء لصالح أوطاننا".وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، بعد لقائه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية، الدوحة.وأشار الأمير خالد بن سلمان في تغريدة أخرى له أنه بحث مع أمير قطر خلال اجتماعهما اليوم التعاون الدفاعي المشترك بين بلديهما، كما استعرضا الروابط الأخوية بين السعودية وقطر وشعبيهما.ولفت ابن سلمان إلى أن زيارته إلى الدوحة جاءت بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صرح في مقابلته مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، يوم الخميس الماضي: "اليوم لدينا علاقات مذهلة لا تصدق مع قطر، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد رائع، وينطبق الشيء نفسه على قادة دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين، فهدفنا وتركيزنا هو كيفية بناء مستقبل عظيم، نحن قريبون جدا جدا وكأننا أفضل من أي وقت مضى في التاريخ".وشبّه ولي العهد السعودي خلاف المملكة مع قطر بأنه كان "شجارا بين الإخوة"، مضيفا: "وكما تعلمون بالتأكيد سوف يمضي الإخوة قدما، وبالتأكيد سنكون أفضل، أفضل أصدقاء".ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يناير/ كانون الثاني 2021 على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية، وذلك بعد قمة العلا.وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.واندلعت الأزمة مع قطر في يونيو/حزيران عام 2017، وأسفرت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/أمير-قطر-يستقبل-نائب-وزير-الدفاع-السعودي-1059570148.html

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