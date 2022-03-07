https://arabic.sputniknews.com/20220307/هجرة-جماعية-واضطرابات-خبراء-يحذرون-من-تبعات-ارتفاع-التضخم-1059587134.html

هجرة جماعية واضطرابات... خبراء يحذرون من تبعات ارتفاع التضخم

هجرة جماعية واضطرابات... خبراء يحذرون من تبعات ارتفاع التضخم

حذر خبراء اقتصاد من موجة تضخم في الاقتصاد العالمي غير مسبوقة، خاصة في ظل التراكمات التي خلفتها جائحة كورونا على مدار أكثر من عامين. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T16:50+0000

2022-03-07T16:50+0000

2022-03-07T16:50+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104328/03/1043280363_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e735e4f2b73cf7d52c6ae3c4031702c9.jpg

وشدد الخبراء على أن موجة التضخم التي ترافقها أزمة في الأمن الغذائي للعديد من الدول تدفع نحو موجات من الهجرة الداخلية والخارجية مع توقعات بحدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة تراجع القوة الشرائية.بحسب صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة التضخم عبر العالم حيث تصل خلال العام الحالي 3.9 في المئة بالنسبة للدول المتقدمة و5.9 في المئة بالدول الصاعدة والنامية، فيما يشير الخبراء إلى زيادة النسبة خلال العام المقبل.في الخامس من مارس/ آذار الحالي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير/ شباط، وقفزت بنسبة 24.1 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.و‬بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير شباط مقابل 135.4 في يناير/كانون الثاني، بحسب "رويترز".وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.انعكاسات مباشرةقال أستاذ الاقتصاد بكليّة العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، أرام بالحاج، إن الانعكاسات المباشرة لارتفاع التضخم تتمثل في تأثر ميزانيات الدعم بدرجة كبيرة في معظم دول العالم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البنوك المركزية في كافة دول العالم تعمل في الوقت الراهن من أجل مقاومة التضخم.وشدد على أن الدول النامية تتأثر بشكل أكبر، وأن عجز الموازنة قابل للارتفاع في معظمها، إضافة إلى تأثر الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، كما تتأثر دول العالم صاحبة الاقتصاد الأكبر بشكل متفاوت.فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأثره على مستوى العالم، أوضح أن الأزمة في أوكرانيا تنعكس بشكل كبير على الأمن الغذائي للدول النامية، التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية والأولية من الخارج.نسب تضخم غير مسبوقةمن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن من بين مخلفات أزمة الجائحة "كوفيد-19" ارتفاع نسبة التضخم بسبب صعوبة الإمدادات، وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية عبر العالم.بحسب صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة التضخم عبر العالم حيث تصل خلال العام الحالي 3.9 بالمئة بالنسبة للدول المتقدمة و5.9 بالمئة بالدول الصاعدة والنامية، فيما يشير الخبير إلى زيادة النسبة خلال العام المقبل.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب من ضمن الدول التي تتأثر حيث ارتفع مستوى التضخم خلال شهر يناير 2022 إلى حدود 3.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3 بالمئة والمواد غير الغذائية بنسبة 2.3 بالمئة.وحسب بنك المغرب من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى مستوى 1.4% سنة 2022 و2.1 بالمئة سنة 2023.تهديدات الأمن الغذائيوأشار إلى احتمالية استمرار ارتفاع التضخم عبر العالم بصفة عامة، في حين ظل تهديدات حقيقة بشأن الأمن الغذائي، إثر الأزمة الراهنة، خاصة أن العديد من الدول لم تستعد لمخاطر الأمن الغذائي.ويرى أن التراكمات الحالية والمستمرة يمكن أن تدفع نحو زيادة حدة الجوع بالعديد من الدول النامية، ما قد يتبعه بعد ذلك من حراك اجتماعي للتعبير عن الوضع الهش والمزرى في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية لغالبية فئات المجتمعات.هجرة جماعيةوشدد على أن تردي الأوضاع سيدفع نحو موجة هجرة جديدة على المستوى الداخلي في الدول، أو إلى خارج الدول وربما لقارات جديدة للبحث عن مستوى معيشة مغاير.وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة في أوكرانيا سيكون لها "تأثير خطير" على الاقتصاد العالمي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد