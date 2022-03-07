https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الأوكراني-كييف-تطلب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059597613.html

وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T22:35+0000

2022-03-07T22:35+0000

2022-03-07T22:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو – سبوتنيك. وقال كوليبا، "نسعى منذ زمن طويل لإجراء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرارات الأخيرة يتخذها هو. رئيسنا لا يخاف شيئا، بما فيه لقاء مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين ليس خائفا، فليأتي إلى اللقاء، دعهما يجلسان ويتحدثان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب.وفي ذات الصدد، أكد رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن توقعات روسيا من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لم تتحقق، لكن الاتصالات ستستمر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا-نصر-عليها-حتى-نجد-حلا-1059597402.html

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أخبار أوكرانيا