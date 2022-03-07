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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الأوكراني-كييف-تطلب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-1059597613.html
وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T22:35+0000
2022-03-07T22:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال كوليبا، "نسعى منذ زمن طويل لإجراء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرارات الأخيرة يتخذها هو. رئيسنا لا يخاف شيئا، بما فيه لقاء مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين ليس خائفا، فليأتي إلى اللقاء، دعهما يجلسان ويتحدثان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب.وفي ذات الصدد، أكد رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن توقعات روسيا من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لم تتحقق، لكن الاتصالات ستستمر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا-نصر-عليها-حتى-نجد-حلا-1059597402.html
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أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

22:35 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 22:46 GMT 07.03.2022)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن كييف تطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
موسكو – سبوتنيك. وقال كوليبا، "نسعى منذ زمن طويل لإجراء مفاوضات بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرارات الأخيرة يتخذها هو. رئيسنا لا يخاف شيئا، بما فيه لقاء مباشر مع بوتين. إذا كان بوتين ليس خائفا، فليأتي إلى اللقاء، دعهما يجلسان ويتحدثان".
منذ بداية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، أجريت بالفعل ثلاث جولات من المفاوضات، جرت في 28 فبراير و3 و7 مارس على أراضي بيلاروسيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب.
وفي ذات الصدد، أكد رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن توقعات روسيا من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لم تتحقق، لكن الاتصالات ستستمر.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا
22:11 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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