https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعلن-عقد-اجتماع-مع-لافروف-في-تركيا-يوم-10-مارس-1059594492.html

وزير الخارجية الأوكراني يعلن عقد اجتماع مع لافروف في تركيا يوم 10 مارس

وزير الخارجية الأوكراني يعلن عقد اجتماع مع لافروف في تركيا يوم 10 مارس

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T20:58+0000

2022-03-07T20:58+0000

2022-03-07T21:13+0000

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وقال كوليبا في إفادة صحفية اليوم الاثنين "من المقرر (لقاء مع لافروف) في العاشر من الشهر، إذا وصل أنطاليا، سأطير وأجلس وأتحدث".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم التخطيط لعقد اجتماع بين وزيري خارجية الاتحاد الروسي وأوكرانيا سيرغي لافروف وديمتري كوليبا بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي.هذا وجرت اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني في بيلاروسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني على ذلك".وقال ميدينسكي إن "روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء".وأكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، وأحد أعضاء الوفد، ليونيد سلوتسكي، على أن "المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر بسرعة، لكن موسكو لا تمني نفسها بوهم أنه في المرة القادمة ستتحقق نتيجة".

https://arabic.sputniknews.com/20220307/انتهاء-الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1059589812.html

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أخبار أوكرانيا, مفاوضات, عمليات عسكرية