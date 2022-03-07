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https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الإيراني-ندعم-المبادرة-السياسية-لوقف-الحرب-في-أوكرانيا-1059594384.html
وزير الخارجية الإيراني: ندعم المبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني: ندعم المبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان إن بلاده تدعم الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:59+0000
2022-03-07T21:00+0000
إيران
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وأوضح عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي".وأضاف عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار إلى الأمام".وخلال الاتصال تباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ومنها أزمة أوكرانيا.واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة أكثر مما مضى.وتابع عبد اللهيان: "العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات في الإسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة".
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إيران

وزير الخارجية الإيراني: ندعم المبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا

20:59 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 07.03.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان إن بلاده تدعم الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا.
وأوضح عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي".
وأضاف عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار إلى الأمام".
وخلال الاتصال تباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ومنها أزمة أوكرانيا.
واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة أكثر مما مضى.
وتابع عبد اللهيان: "العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات في الإسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة".
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