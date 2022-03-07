https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-الخارجية-الإيراني-يعرب-عن-رفض-بلاده-للعقوبات-على-روسيا-1059588867.html

وزير الخارجية الإيراني يعرب عن رفض بلاده للعقوبات على روسيا

وزير الخارجية الإيراني يعرب عن رفض بلاده للعقوبات على روسيا

أبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي، لافروف موقف بلاده "المعارض للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T17:36+0000

2022-03-07T17:36+0000

2022-03-07T17:54+0000

إيران

روسيا

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أبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي، لافروف موقف بلاده "المعارض للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا".وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الإيرانية إن "أمير عبد اللهيان شدد على أنه ضد الحرب وفرض العقوبات"، مشيرا إلى أن "تعاون إيران مع أي دولة، بما في ذلك روسيا، يجب ألا يتأثر بوضع العقوبات".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، 7 مارس، آذار، إن "هناك محاولات من جميع الدول لمنع خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع روسيا لوقف إطلاق النار هناك".وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "نعمل مع الأصدقاء في روسيا والأطراف الأخرى للتفاوض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا".ولم يعتبر الناطق أن الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا فرصة للغاز الإيراني، حيث أكد، تعليقا على احتمال قطع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وأنها قد تكون فرصة لغاز إيران "سوق الطاقة له منطقه الخاص وهذا المنطق ليس سياسيا".وأضاف عن الجهود المبذولة لوقف التطورات بين روسيا وأوكرانيا، "نحاول جميعًا عدم ترك الأزمة الأوكرانية تخرج عن السيطرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220307/الاتحاد-الأوروبي-ينظر-بطلبات-أوكرانيا-وجورجيا-ولاتفيا-للانضمام-إليه-1059588744.html

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