https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-خارجية-إيران-لن-نسمح-لأي-عنصر-خارجي-التأثير-على-مفاوضات-إلغاء-الحظر-1059581669.html
وزير خارجية إيران: لن نسمح لأي عنصر خارجي التأثير على "مفاوضات إلغاء الحظر"
وزير خارجية إيران: لن نسمح لأي عنصر خارجي التأثير على "مفاوضات إلغاء الحظر"
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء وضرورة احترامها خلال المفاوضات الجارية بفيينا حول الاتفاق... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:07+0000
2022-03-07T15:07+0000
2022-03-07T15:07+0000
العالم
أخبار إيران
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وقال الوزير خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع عدد من نواب البرلمان "لن نسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات" وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وصرح الوزير أن "إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المفاوضات، تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى".وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات في فيينا، أن إيران ما زالت تصر على الحصول على "ضمانات اقتصادية مؤثرة"، فضلاً عن السعي للحصول على موافقة أمريكية نهائية لإخراج "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب بعدما أبدت واشنطن موافقة مبدئية على الطلب الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/إيران-تعلن-إحراز-تقدم-كبير-في-المحادثات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-تبادل-السجناء-1059566066.html
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العالم, أخبار إيران
وزير خارجية إيران: لن نسمح لأي عنصر خارجي التأثير على "مفاوضات إلغاء الحظر"
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء وضرورة احترامها خلال المفاوضات الجارية بفيينا حول الاتفاق النووي.
وقال الوزير خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع عدد من نواب البرلمان "لن نسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات" وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"
.
وصرح الوزير أن "إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المفاوضات، تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى".
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات في فيينا، أن إيران ما زالت تصر على الحصول على "ضمانات اقتصادية مؤثرة
"، فضلاً عن السعي للحصول على موافقة أمريكية نهائية لإخراج "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب بعدما أبدت واشنطن موافقة مبدئية على الطلب الإيراني.