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https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-خارجية-لاتفيا-يدعو-لتقليل-الاعتماد-على-مصادر-الطاقة-الروسية-1059581133.html
وزير خارجية لاتفيا يدعو "لتقليل الاعتماد" على مصادر الطاقة الروسية
وزير خارجية لاتفيا يدعو "لتقليل الاعتماد" على مصادر الطاقة الروسية
قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، اليوم الإثنين، إنه "من الضروري تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T14:50+0000
2022-03-07T14:50+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأضاف رينكيفيتش، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "الطاقة مثل الدفاع، على نفس القدر من الأهمية، مثل الدفاع، أعتقد أننا جميعًا ندرك أننا بحاجة إلى العمل، فالأمر لا يتعلق فقط بلاتفيا أو ليتوانيا أو إستونيا، إنه يتعلق بالاتحاد الأوروبي بأكمله، لذا يجب تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي".ووفقا له، فقد تمت مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف مع بلينكين.وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في 7مارس/ آذار، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".وأضاف شولتز، في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-البريطانية-تعلن-إيقاف-الخدمات-القنصلية-المباشرة-لسفارتها-في-كييف-1059577844.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

وزير خارجية لاتفيا يدعو "لتقليل الاعتماد" على مصادر الطاقة الروسية

14:50 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، اليوم الإثنين، إنه "من الضروري تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية".
وأضاف رينكيفيتش، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "الطاقة مثل الدفاع، على نفس القدر من الأهمية، مثل الدفاع، أعتقد أننا جميعًا ندرك أننا بحاجة إلى العمل، فالأمر لا يتعلق فقط بلاتفيا أو ليتوانيا أو إستونيا، إنه يتعلق بالاتحاد الأوروبي بأكمله، لذا يجب تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي".
ووفقا له، فقد تمت مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف مع بلينكين.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في 7مارس/ آذار، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
الخارجية البريطانية تعلن إيقاف الخدمات القنصلية المباشرة لسفارتها في كييف
13:50 GMT
وأضاف شولتز، في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".
وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".
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