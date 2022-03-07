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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220307/-الوفد-الروسي-ينتظر-تصرفات-القوميين-الأوكرانيين-بمنع-إجلاء-المدنيين-جريمة-حرب-1059576516.html
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:21+0000
2022-03-07T13:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.ووصل الوفد الروسي قبل قليل إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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العالم, روسيا

الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب

13:21 GMT 07.03.2022
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصور،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Photo / БелТА
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أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.
وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.
وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.
ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.
ووصل الوفد الروسي قبل قليل إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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