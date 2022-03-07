https://arabic.sputniknews.com/20220307/-الوفد-الروسي-ينتظر-تصرفات-القوميين-الأوكرانيين-بمنع-إجلاء-المدنيين-جريمة-حرب-1059576516.html
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:21+0000
2022-03-07T13:21+0000
2022-03-07T13:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.ووصل الوفد الروسي قبل قليل إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.
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العالم, روسيا
الوفد الروسي ينتظر... تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين جريمة حرب
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أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.
وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.
وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.
ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.
ووصل الوفد الروسي قبل قليل إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.