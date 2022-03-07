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https://arabic.sputniknews.com/20220307/125-رجل-إطفاء-يشاركون-في-مكافحة-حريق-بالطابق-الـ-17-1059593693.html
125 رجل إطفاء يشاركون في مكافحة حريق بالطابق الـ 17
125 رجل إطفاء يشاركون في مكافحة حريق بالطابق الـ 17
شارك نحو 125 رجل إطفاء في مكافحة حريق اندلع في الطابق الـ 17 بأحد المباني الشاهقة التي تضم 21 طابقا بالعاصمة البريطانية لندن. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:34+0000
2022-03-07T20:34+0000
منوعات
بريطانيا
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وذكر لواء الإطفاء في لندن، في بيان، أن الحريق، اندلع في بناء شاهق بحي وايت تشابل في لندن، مشيرا إلى أن عدد أجهزة الإطفاء المستخدمة لمكافحة الحريق وصل إلى 15 جهازا.ولفت إلى أنه تم دعم فرق الإطفاء في موقع الحريق بسلم طوله 64 مترا ليمكنهم من التعامل مع الوضع بكفاءة.ووجه لواء الإطفاء في لندن رسالة إلى العامة بعدم الاقتراب من موقع الحريق ومتابعة تطورات الوضع للتعرف على آخر المستجدات.ولفت إلى أن الحريق تسبب في اندلاع ألسنة من اللهب وأعمدة دخان من موقع الحريق الذي اندلع في مكان مرتفع.
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منوعات, بريطانيا

125 رجل إطفاء يشاركون في مكافحة حريق بالطابق الـ 17

20:34 GMT 07.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSحريق بفندق مندرين أورينتال وسط العاصمة لندن
حريق بفندق مندرين أورينتال وسط العاصمة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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شارك نحو 125 رجل إطفاء في مكافحة حريق اندلع في الطابق الـ 17 بأحد المباني الشاهقة التي تضم 21 طابقا بالعاصمة البريطانية لندن.
وذكر لواء الإطفاء في لندن، في بيان، أن الحريق، اندلع في بناء شاهق بحي وايت تشابل في لندن، مشيرا إلى أن عدد أجهزة الإطفاء المستخدمة لمكافحة الحريق وصل إلى 15 جهازا.
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ولفت إلى أنه تم دعم فرق الإطفاء في موقع الحريق بسلم طوله 64 مترا ليمكنهم من التعامل مع الوضع بكفاءة.
ووجه لواء الإطفاء في لندن رسالة إلى العامة بعدم الاقتراب من موقع الحريق ومتابعة تطورات الوضع للتعرف على آخر المستجدات.
ولفت إلى أن الحريق تسبب في اندلاع ألسنة من اللهب وأعمدة دخان من موقع الحريق الذي اندلع في مكان مرتفع.
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