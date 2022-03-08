https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-النيكل-تتجاوز-عتبة-الـ100-ألف-دولار-للطن-للمرة-الأولى-1059601660.html
أسعار النيكل تتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار للطن للمرة الأولى
أسعار النيكل تتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار للطن للمرة الأولى
سجلت أسعار النيكل ارتفاعا "غير مسبوق" إذ تجاوزت عتبة الـ100 ألف دولار للطن، في حدث هو الأول من نوعه. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T07:00+0000
2022-03-08T07:00+0000
2022-03-08T07:00+0000
اقتصاد
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أظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار النيكل بأكثر من 100٪ في بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث ارتفع فوق 100000 دولار للطن للمرة الأولى بسبب مخاوف الإمداد. ووفقًا لبورصة لندن، اعتبارا من الساعة 9.31 بتوقيت موسكو، فإن سعر العقود الآجلة للنيكل للتسليم في ثلاثة أشهر ينمو بنسبة 109.4 ٪ ، إلى 100680 دولارًا للطن. يذكر أن شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل" الروسية، هي أكبر منتج للنيكل والبلاديوم في العالم.وأوضح أليكسي كالاتشيف المحلل في Finam FG سابقًا لـ"سبوتنيك"، أن روسيا ممثلة بشركة " نوريلسك نيكل"، توفر حوالي 20 ٪ من إمدادات النيكل العالمية وحوالي 40 ٪ من البلاديوم ، وقد يؤدي رحيل مورد النيكل هذا إلى خلق مشاكل لمنتجي الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا، كما وأن انقطاع إمدادات البلاديوم، سيسبب مشاكل لصناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار النيكل تتجاوز عتبة الـ100 ألف دولار للطن للمرة الأولى
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سجلت أسعار النيكل ارتفاعا "غير مسبوق" إذ تجاوزت عتبة الـ100 ألف دولار للطن، في حدث هو الأول من نوعه.
أظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار النيكل بأكثر من 100٪ في بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث ارتفع فوق 100000 دولار للطن للمرة الأولى بسبب مخاوف الإمداد.
ووفقًا لبورصة لندن، اعتبارا من الساعة 9.31 بتوقيت موسكو، فإن سعر العقود الآجلة للنيكل للتسليم في ثلاثة أشهر ينمو بنسبة 109.4 ٪ ، إلى 100680 دولارًا للطن.
ووفقًا لـ Bloomberg ، يتم تداول النيكل عند 100 ألف دولار لأول مرة، وهو ما وصفته بـ"غير المسبوق".
يذكر أن شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل" الروسية، هي أكبر منتج للنيكل والبلاديوم في العالم.
وأوضح أليكسي كالاتشيف المحلل في Finam FG سابقًا لـ"سبوتنيك"، أن روسيا ممثلة بشركة " نوريلسك نيكل"، توفر حوالي 20 ٪ من إمدادات النيكل العالمية وحوالي 40 ٪ من البلاديوم ، وقد يؤدي رحيل
مورد النيكل هذا إلى خلق مشاكل لمنتجي الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا، كما وأن انقطاع إمدادات البلاديوم، سيسبب مشاكل لصناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.