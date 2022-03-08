https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-ترفض-اقتراح-بولندا-بشأن-نشر-مقاتلات-ميج-29-في-قاعدة-رامشتاين-الجوية-1059648480.html

أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية

أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية

أعلن البنتاغون، اليوم الأربعاء رفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا عبر واشنطن. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T23:24+0000

2022-03-08T23:24+0000

2022-03-09T00:43+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101532/62/1015326221_0:63:800:513_1920x0_80_0_0_b4102ed07161faf9ad4d494d40a50e1b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال البنتاغون في البيان: "سنواصل المشاورات مع بولندا وحلفائنا في الناتو بشأن هذه القضية والتعقيدات اللوجستية التي تطرحها، لكننا لا نعتبر اقتراح بولندا معقولاً".هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29" فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "نحن نعمل مع البولنديين بشأن هذا الموضوع، ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو".مضيفا:وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الاتحاد-الأوروبي-لن-نمول-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1059526666.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا