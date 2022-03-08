https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-ترفض-اقتراح-بولندا-بشأن-نشر-مقاتلات-ميج-29-في-قاعدة-رامشتاين-الجوية-1059648480.html
أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية
أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية
أعلن البنتاغون، اليوم الأربعاء رفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا عبر واشنطن. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T23:24+0000
2022-03-08T23:24+0000
2022-03-09T00:43+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال البنتاغون في البيان: "سنواصل المشاورات مع بولندا وحلفائنا في الناتو بشأن هذه القضية والتعقيدات اللوجستية التي تطرحها، لكننا لا نعتبر اقتراح بولندا معقولاً".هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29" فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "نحن نعمل مع البولنديين بشأن هذا الموضوع، ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو".مضيفا:وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الاتحاد-الأوروبي-لن-نمول-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1059526666.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا
أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية
23:24 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 00:43 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلن البنتاغون، اليوم الأربعاء رفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا عبر واشنطن.
موسكو - سبوتنيك
. وقال البنتاغون في البيان: "سنواصل المشاورات مع بولندا وحلفائنا في الناتو بشأن هذه القضية والتعقيدات اللوجستية التي تطرحها، لكننا لا نعتبر اقتراح بولندا معقولاً".
هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29" فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".
من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "نحن نعمل مع البولنديين بشأن هذا الموضوع، ونتشاور مع بقية حلفائنا في الناتو".مضيفا:
"نحن نعمل أيضا على القدرات التي يمكن أن نوفرها لإمداد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".
وتابع المتحدث أن "الإدارة الأمريكية لم تعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا طائرات إلى أوكرانيا"، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا نقل طائرات "إف-16" الأمريكية إلى بولندا.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن
عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".
بدأت روسيا العملية العسكرية
الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.