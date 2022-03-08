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https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-روسيا-لها-مصلحة-ذاتية-في-منع-إيران-من-حيازة-أسلحة-نووية-1059619198.html
أمريكا: روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية
أمريكا: روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية
زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:54+0000
2022-03-08T12:54+0000
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران
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وأضاف بلينكن خلال زيارة لإستونيا، اليوم الثلاثاء، قائلا: "نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي. تواصل روسيا مشاركتها في تلك الجهود ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي"، وفقا لوكالة "رويترز".وزعمت تقارير أجنبية أن موسكو تضع عقبات أمام المحادثات النووية في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.وطالب جاغاريان، الشعب الإيراني بعدم الاستماع إلى تصريحات الإذاعات الأجنبية مثل إذاعة "فردا"، مشيرا أن "حكومة بلاده سترد على طهران في هذا الصدد".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال السبت الماضي، إن "موسكو تريد ضمانا أمريكيا مكتوبا بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري الفني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الغربية المفروضة منذ العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا".من جهته، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد الماضي، المطالب الروسية بضمان ألا تؤثر العقوبات الجديدة المرتبطة بأوكرانيا على حقوق موسكو بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعدل، واصفا إياه بـ""غير ذات الصلة".
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العالم, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران

أمريكا: روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية

12:54 GMT 08.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا لها مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
وأضاف بلينكن خلال زيارة لإستونيا، اليوم الثلاثاء، قائلا: "نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق النووي. تواصل روسيا مشاركتها في تلك الجهود ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي"، وفقا لوكالة "رويترز".
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وزعمت تقارير أجنبية أن موسكو تضع عقبات أمام المحادثات النووية في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.
ولكن السفير الروسي لدى إيران، لوان جاغاريان، قال في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية: "حدث سوء فهم في هذا الشأن".
وطالب جاغاريان، الشعب الإيراني بعدم الاستماع إلى تصريحات الإذاعات الأجنبية مثل إذاعة "فردا"، مشيرا أن "حكومة بلاده سترد على طهران في هذا الصدد".
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وتابع: "سنقدم التفسيرات اللازمة للجانب الإيراني من خلال المصادر الدبلوماسية، وسنشرح ذلك رسميا للأصدقاء الإيرانيين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال السبت الماضي، إن "موسكو تريد ضمانا أمريكيا مكتوبا بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري الفني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الغربية المفروضة منذ العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا".
من جهته، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد الماضي، المطالب الروسية بضمان ألا تؤثر العقوبات الجديدة المرتبطة بأوكرانيا على حقوق موسكو بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعدل، واصفا إياه بـ""غير ذات الصلة".
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