https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمير-الكويت-يوجه-رسالة-لنواب-مجلس-الأمة-في-الفترة-الحرجة-1059604682.html

أمير الكويت يوجه رسالة لنواب مجلس الأمة في "الفترة الحرجة"

أمير الكويت يوجه رسالة لنواب مجلس الأمة في "الفترة الحرجة"

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رسالة إلى النواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبهم فيها بوضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبارات لاسيما خلال هذه الفترة... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T08:34+0000

2022-03-08T08:34+0000

2022-03-08T08:34+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار الكويت اليوم

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وتم نقل الرسالة بواسطة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة الخاصة والسرية التي عقدت أمس الإثنين لمناقشة الاستعدادات الحكومية للتطورات الدولية الحالية، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.وقال الغانم إن الأمير "يدعو أبناءه النواب إلى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة".وشدد أمير الكويت "على ضرورة تحمّل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وأمنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة".وأكد نواف الأحمد على ضرورة التركيز على "أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور".وناشد أمير الكويت النواب "تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة".ووفق نص الرسالة التي نقلها الغانم، أهاب أمير البلاد بالنواب "إلى التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام".وأمس الإثنين، عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة برلمانية خاصة سرية حول تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/ماهي-المخاطر-التي-تحملها-الأزمة-الأوكرانية-للدول-العربية----1059063194.html

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أخبار الكويت اليوم