https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمين-عام-الناتو-بوتين-قلل-من-شأن-أوكرانيا-ووحدة-الناتو-1059633109.html

أمين عام "الناتو": بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

أمين عام "الناتو": بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قلل من شأن أوكرانيا واستهان بوحدة الناتو، مؤكدا على تعزيز... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:02+0000

2022-03-08T16:02+0000

2022-03-08T17:08+0000

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وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، جمعه برؤوساء وزراء لاتفيا وكندا وإسبانيا، إن "بوتين قلل من شان أوكرانيا ومن وحدة الناتو".وأشار: إلى زيادة دعم الناتو لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.. وفقًا لستولتنبرغ، فإن مسؤولية الناتو "تتمثل في منع تصعيد الصراع، لضمان عدم انتشار الصراع خارج أوكرانيا". يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "الوضع قد يصبح خارج نطاق السيطرة".وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن "تعزيز حلف الناتو على الجانب الشرقي لا يهدف إلى إثارة الصراع، ولكن إلى الحفاظ على السلام".وأكد أمين عام الناتو "لا نريد صراع مع روسيا"، مبينا أن الناتو سيتولى حماية جميع الحلفاء وسيعزز من جهوده لمنع انتشار النزاع خارج الحدود الأوكرانية.وتابع ستولتنبرغ: "الناتو متوحد في مواجهة لحظات حرجة لأمن أوروبا"، كما رحب بتعزيز الحلفاء للقوات في شرق أوروبا وبإعلان إسبانيا عزمها زيادة عدد قواتها في شرق أوروبا.ووجه ستولتنبرغ رسالة للرئيس الروسي قائلا: "رسالتنا إلى بوتين في حال قام بالهجوم على أي حلف سيواجه جميع الحلفاء... والناتو يريد السلام".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/بايدن-يعلن-حظر-واردات-النفط-والغاز-الروسية-1059635078.html

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