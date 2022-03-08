https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمين-عام-الناتو-هناك-تقارير-لاستهداف-روسيا-المدنيين-في-الممرات-الإنسانية-وهذا-يعد-جريمة-حرب-1059617732.html
أمين عام الناتو: هناك تقارير لاستهداف روسيا المدنيين في الممرات الإنسانية وهذا يعد جريمة حرب
أمين عام الناتو: هناك تقارير لاستهداف روسيا المدنيين في الممرات الإنسانية وهذا يعد جريمة حرب
أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن هناك تقارير تفيد باستهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين في الممرات الإنسانية، واصفا الأمر بـ"... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:25+0000
2022-03-08T12:25+0000
2022-03-08T12:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي جمعه برئيس لاتفيا، إغيلس ليفيتس، اليوم الثلاثاء: "ناقشنا الهجوم الوحشي الروسي على أوكرانيا والآثار المدمرة الناتجة عنه".وأكد أمين عام الناتو أن "هناك تقارير لاستهداف المدنيين في الممرات الإنسانية". واعتبر ستولتنبرغ أن استهداف روسيا للمدنيين يعتبر "جريمة حرب وأمر غير مقبول"، على حد قوله.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أمين عام الناتو: هناك تقارير لاستهداف روسيا المدنيين في الممرات الإنسانية وهذا يعد جريمة حرب
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أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن هناك تقارير تفيد باستهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين في الممرات الإنسانية، واصفا الأمر بـ" جريمة الحرب" والأمر غير المقبول.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي جمعه برئيس لاتفيا، إغيلس ليفيتس، اليوم الثلاثاء: "ناقشنا الهجوم الوحشي الروسي على أوكرانيا والآثار المدمرة الناتجة عنه".
وأكد أمين عام الناتو أن "هناك تقارير لاستهداف المدنيين في الممرات الإنسانية". واعتبر ستولتنبرغ أن استهداف روسيا للمدنيين يعتبر "جريمة حرب وأمر غير مقبول"، على حد قوله.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.