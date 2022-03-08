عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أوكرانيا-تطالب-بمنع-روسيا-من-الوصول-لموارد-التكنولوجيا-في-وكالة-الطاقة-الذرية-1059609177.html
أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية
أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية
طالبت أوكرانيا بمنع روسيا من الوصول إلى الموارد التكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك قطع العلاقات مع المواطنين الروس في هياكل الأمم المتحدة... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:05+0000
2022-03-08T10:05+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abcb8c7094367da56fe3650010ec9dc2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، المنشور عبر حسابها في "فيسبوك"، أرسلت كييف مناشدات رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدد رؤيتها لضمان الأمن في "ظروف الحرب".وتطالب أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم طلب إلى الناتو لإغلاق المجال الجوي فوق أراضي أوكرانيا، بالنظر إلى جغرافية محطة الطاقة النووية، وكذلك تطالب "بفرض حظر على وصول روسيا إلى الموارد الفكرية والتكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقطع العلاقات مع المواطنين الروس العاملين في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة النووية".وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قال إن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية في خضم تصاعد الأزمة في أوكرانيا.وأضاف غروسي في كلمة يوم الاثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة أن "الوكالة تواصل مراقبة الوضع غير المستقر في المواقع النووية الأوكرانية وإصدار تحديثات منتظمة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوكالة على الإنترنت".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073049_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a72ba3e9416b3e84b54bd28d83b0728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية

10:05 GMT 08.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبرGoogle news
طالبت أوكرانيا بمنع روسيا من الوصول إلى الموارد التكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك قطع العلاقات مع المواطنين الروس في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالمجال النووي والطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، المنشور عبر حسابها في "فيسبوك"، أرسلت كييف مناشدات رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدد رؤيتها لضمان الأمن في "ظروف الحرب".
وتطالب أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم طلب إلى الناتو لإغلاق المجال الجوي فوق أراضي أوكرانيا، بالنظر إلى جغرافية محطة الطاقة النووية، وكذلك تطالب "بفرض حظر على وصول روسيا إلى الموارد الفكرية والتكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقطع العلاقات مع المواطنين الروس العاملين في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة النووية".
أدخنة حريق يتصاعد من منشأة عسكرية بالقرب من المطار، بعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، في ماريوبول، 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
اشتعال حريق في محطة زابوروجيه الأوكرانية للطاقة النووية
4 مارس, 00:12 GMT
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قال إن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية في خضم تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف غروسي في كلمة يوم الاثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة أن "الوكالة تواصل مراقبة الوضع غير المستقر في المواقع النووية الأوكرانية وإصدار تحديثات منتظمة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوكالة على الإنترنت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала