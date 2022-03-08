https://arabic.sputniknews.com/20220308/أوكرانيا-تطالب-بمنع-روسيا-من-الوصول-لموارد-التكنولوجيا-في-وكالة-الطاقة-الذرية-1059609177.html
أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية
أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية
طالبت أوكرانيا بمنع روسيا من الوصول إلى الموارد التكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك قطع العلاقات مع المواطنين الروس في هياكل الأمم المتحدة... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:05+0000
2022-03-08T10:05+0000
2022-03-08T10:05+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، المنشور عبر حسابها في "فيسبوك"، أرسلت كييف مناشدات رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدد رؤيتها لضمان الأمن في "ظروف الحرب".وتطالب أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم طلب إلى الناتو لإغلاق المجال الجوي فوق أراضي أوكرانيا، بالنظر إلى جغرافية محطة الطاقة النووية، وكذلك تطالب "بفرض حظر على وصول روسيا إلى الموارد الفكرية والتكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقطع العلاقات مع المواطنين الروس العاملين في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة النووية".وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قال إن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية في خضم تصاعد الأزمة في أوكرانيا.وأضاف غروسي في كلمة يوم الاثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة أن "الوكالة تواصل مراقبة الوضع غير المستقر في المواقع النووية الأوكرانية وإصدار تحديثات منتظمة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوكالة على الإنترنت".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تطالب بمنع روسيا من الوصول لموارد التكنولوجيا في وكالة الطاقة الذرية
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طالبت أوكرانيا بمنع روسيا من الوصول إلى الموارد التكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك قطع العلاقات مع المواطنين الروس في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالمجال النووي والطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، المنشور عبر حسابها في "فيسبوك"، أرسلت كييف مناشدات رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدد رؤيتها لضمان الأمن في "ظروف الحرب".
وتطالب أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم طلب إلى الناتو لإغلاق المجال الجوي فوق أراضي أوكرانيا، بالنظر إلى جغرافية محطة الطاقة النووية
، وكذلك تطالب "بفرض حظر على وصول روسيا إلى الموارد الفكرية والتكنولوجية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقطع العلاقات مع المواطنين الروس العاملين في هياكل الأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة النووية".
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قال إن الوكالة تركز حاليا على التحقق من سلامة وأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية في خضم تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف غروسي في كلمة يوم الاثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة أن "الوكالة تواصل مراقبة الوضع غير المستقر في المواقع النووية الأوكرانية وإصدار تحديثات منتظمة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوكالة على الإنترنت".