عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أين-توجد-أكبر-احتياطيات-النفط-في-العالم-1059613618.html
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم
وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة "بي بي" للطاقة 2020، تشكل هذه الدول الأربع عشرة 93.5% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم. في نهاية عام 2019، كان لدى... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:07+0000
2022-03-08T11:07+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1059613492_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_830c3a47e85ad7c8fed6c679413d3c25.png
يستمد العالم أكثر من ثلث إجمالي إنتاجه من الطاقة من النفط، أكثر من أي مصدر آخر حتى الآن. نتيجة لذلك، غالبا ما تتمتع الدول التي تسيطر على احتياطيات النفط في العالم بقوة جيوسياسية واقتصادية غير متكافئة.في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا تحتل مرتبة منخفضة في قائمة احتياطيات النفط، إلا أنها تحتل مرتبة عالية من حيث الإنتاج. أنتج العالم أكثر من 95 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2019 (قبل الوباء)، وتعد أمريكا والسعودية وروسيا أكبر الدول المنتجة في العالم على التوالي، علما بأن الرياض وموسكو أكبر المصدرين، وواشنطن أكبر المستهلكين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1059613492_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_4712b86e88c934417d2b30576334bcc5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم

11:07 GMT 08.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة "بي بي" للطاقة 2020، تشكل هذه الدول الأربع عشرة 93.5% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم. في نهاية عام 2019، كان لدى العالم 1.73 تريليون برميل من احتياطيات النفط.
يستمد العالم أكثر من ثلث إجمالي إنتاجه من الطاقة من النفط، أكثر من أي مصدر آخر حتى الآن. نتيجة لذلك، غالبا ما تتمتع الدول التي تسيطر على احتياطيات النفط في العالم بقوة جيوسياسية واقتصادية غير متكافئة.
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم - سبوتنيك عربي
في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا تحتل مرتبة منخفضة في قائمة احتياطيات النفط، إلا أنها تحتل مرتبة عالية من حيث الإنتاج. أنتج العالم أكثر من 95 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2019 (قبل الوباء)، وتعد أمريكا والسعودية وروسيا أكبر الدول المنتجة في العالم على التوالي، علما بأن الرياض وموسكو أكبر المصدرين، وواشنطن أكبر المستهلكين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала