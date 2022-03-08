https://arabic.sputniknews.com/20220308/أين-توجد-أكبر-احتياطيات-النفط-في-العالم-1059613618.html
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم
وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة "بي بي" للطاقة 2020، تشكل هذه الدول الأربع عشرة 93.5% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم. في نهاية عام 2019، كان لدى... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:07+0000
2022-03-08T11:07+0000
2022-03-08T11:07+0000
انفوجرافيك
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يستمد العالم أكثر من ثلث إجمالي إنتاجه من الطاقة من النفط، أكثر من أي مصدر آخر حتى الآن. نتيجة لذلك، غالبا ما تتمتع الدول التي تسيطر على احتياطيات النفط في العالم بقوة جيوسياسية واقتصادية غير متكافئة.في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا تحتل مرتبة منخفضة في قائمة احتياطيات النفط، إلا أنها تحتل مرتبة عالية من حيث الإنتاج. أنتج العالم أكثر من 95 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2019 (قبل الوباء)، وتعد أمريكا والسعودية وروسيا أكبر الدول المنتجة في العالم على التوالي، علما بأن الرياض وموسكو أكبر المصدرين، وواشنطن أكبر المستهلكين.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
أين توجد أكبر احتياطيات النفط في العالم
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وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة "بي بي" للطاقة 2020، تشكل هذه الدول الأربع عشرة 93.5% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم. في نهاية عام 2019، كان لدى العالم 1.73 تريليون برميل من احتياطيات النفط.
يستمد العالم أكثر من ثلث إجمالي إنتاجه من الطاقة من النفط، أكثر من أي مصدر آخر حتى الآن. نتيجة لذلك، غالبا ما تتمتع الدول التي تسيطر على احتياطيات النفط في العالم بقوة جيوسياسية واقتصادية غير متكافئة.
في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا تحتل مرتبة منخفضة في قائمة احتياطيات النفط، إلا أنها تحتل مرتبة عالية من حيث الإنتاج. أنتج العالم أكثر من 95 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2019 (قبل الوباء)، وتعد أمريكا والسعودية وروسيا أكبر الدول المنتجة في العالم على التوالي، علما بأن الرياض وموسكو أكبر المصدرين، وواشنطن أكبر المستهلكين.