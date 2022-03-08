https://arabic.sputniknews.com/20220308/إضراب-لمهنيي-قطاع-النقل-في-المغرب-لليوم-الثاني-بسبب-ارتفاع-أسعار-المحروقات-فيديو-1059630631.html
إضراب لمهنيي قطاع النقل في المغرب لليوم الثاني بسبب ارتفاع أسعار المحروقات... فيديو
إضراب لمهنيي قطاع النقل في المغرب لليوم الثاني بسبب ارتفاع أسعار المحروقات... فيديو
يواصل مهنيو قطاع النقل في المغرب إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:48+0000
2022-03-08T15:48+0000
2022-03-08T15:48+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
اضراب
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ودعا المهنيون المنضوون تحت ألوية كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التصعيد بخوض إضراب عن العمل يدوم 72 ساعة.وشهدت عدة مدن مغربية طوابير من السيارات والشاحنات في الشوارع للمطالبة من السلطات باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الوقود وتسقيف الأسعار.وقال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، عبد الرحيم أمعياش، في تصريح لجريدة "هسبريس" المحلية، "الوزارة لم تطلع النقابات إلى حدود الساعة على مخرجات تداول ملف تسقيف أسعار المحروقات مع رئيس الحكومة".وأضاف أمعياش، أن "الإضراب قائم في جل المدن المغربية، ووصل اليوم استجابة بلغت 70 في المائة، فيما بلغ يوم أمس نسبة 80 في المائة"، مشيرا إلى أن "بعض النقابات لم تستجب للإضراب مع الأسف"، وأن "الجميع متضرر من الزيادات الأخيرة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, اضراب
إضراب لمهنيي قطاع النقل في المغرب لليوم الثاني بسبب ارتفاع أسعار المحروقات... فيديو
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يواصل مهنيو قطاع النقل في المغرب إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
ودعا المهنيون المنضوون تحت ألوية كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التصعيد بخوض إضراب عن العمل يدوم 72 ساعة.
وشهدت عدة مدن مغربية طوابير من السيارات والشاحنات في الشوارع للمطالبة من السلطات باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الوقود وتسقيف الأسعار.
وقال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، عبد الرحيم أمعياش، في تصريح لجريدة "هسبريس" المحلية، "الوزارة لم تطلع النقابات إلى حدود الساعة على مخرجات تداول ملف تسقيف أسعار المحروقات مع رئيس الحكومة".
وأضاف أمعياش، أن "الإضراب قائم في جل المدن المغربية، ووصل اليوم استجابة بلغت 70 في المائة، فيما بلغ يوم أمس نسبة 80 في المائة"، مشيرا إلى أن "بعض النقابات لم تستجب للإضراب مع الأسف"، وأن "الجميع متضرر من الزيادات الأخيرة".