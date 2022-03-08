https://arabic.sputniknews.com/20220308/إعلام-بعثة-إسرائيلية-تصل-الأردن-لاستكمال-اتفاق-إعلان-النوايا-1059635457.html

إعلام: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "إعلان النوايا"

إعلام: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "إعلان النوايا"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "المياه مقابل الكهرباء". 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:49+0000

2022-03-08T16:49+0000

2022-03-08T16:49+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار الأردن

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستصل هذا الشهر إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعثة من وزارة الطاقة الإسرائيلية من أجل دفع المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة "الماء مقابل الكهرباء".وأكدت القناة العبرية أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل والأردن والإمارات برعاية أمريكية، في اتفاق اطلق عليه اسم "المياه مقابل الكهرباء"، أو "إعلان النوايا".يشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, إسرائيل