https://arabic.sputniknews.com/20220308/إعلام-بعثة-إسرائيلية-تصل-الأردن-لاستكمال-اتفاق-إعلان-النوايا-1059635457.html
إعلام: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "إعلان النوايا"
إعلام: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "إعلان النوايا"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "المياه مقابل الكهرباء". 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:49+0000
2022-03-08T16:49+0000
2022-03-08T16:49+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستصل هذا الشهر إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعثة من وزارة الطاقة الإسرائيلية من أجل دفع المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة "الماء مقابل الكهرباء".وأكدت القناة العبرية أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل والأردن والإمارات برعاية أمريكية، في اتفاق اطلق عليه اسم "المياه مقابل الكهرباء"، أو "إعلان النوايا".يشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, إسرائيل
إعلام: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "إعلان النوايا"
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة إسرائيلية تصل الأردن لاستكمال اتفاق "المياه مقابل الكهرباء".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستصل هذا الشهر إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعثة من وزارة الطاقة الإسرائيلية من أجل دفع المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة "الماء مقابل الكهرباء".
وأكدت القناة العبرية أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل والأردن والإمارات
برعاية أمريكية، في اتفاق اطلق عليه اسم "المياه مقابل الكهرباء"، أو "إعلان النوايا".
يشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات
في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن
على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.