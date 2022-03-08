https://arabic.sputniknews.com/20220308/إيلون-ماسك-يعلن-استعداده-للسفر-إلى-موقع-عالي-الإشعاع-وتناول-هناك-طعاما-مزروعا-على-شاشة-التلفزيون-1059612836.html

إيلون ماسك يعلن استعداده للسفر إلى موقع عالي الإشعاع وتناول الطعام المزروع هناك

إيلون ماسك يعلن استعداده للسفر إلى موقع عالي الإشعاع وتناول الطعام المزروع هناك

دعا الملياردير، إيلون ماسك، أوروبا إلى توليد المزيد من الطاقة النووية لتعويض المخاوف من نقص ‏الغاز، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏ 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T10:55+0000

2022-03-08T10:55+0000

2022-03-08T10:59+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

إيلون ماسك

العالم

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وكتب ماسك عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الاثنين، أنه من "الواضح للغاية" أن على أوروبا إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية الخاملة، وتعزيز إنتاج تلك التي تعمل.لكن اقتراح رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" قوبل باعتراض من مؤسس مجموعة "إيدج" للاستشارات، جيم عثمان، الذي عبر عن مخاوفه من احتمالية تعرض إحدى المحطات النووية للتسريب نتيجة سوء الإدارة.ومع ذلك، زعم إيلون ماسك أن فكرة خطر الإشعاع هي فكرة خاطئة، ووضع تحديا لمنتقديه.وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بالخطأ أن هذا خطر إشعاعي، اختاروا ما تعتقدون أنه أسوأ موقع نووي، وسأسافر إلى هناك وسأتناول طعاما مزروعا محليا، على التلفزيون"، لافتا إلى أنه فعل ذلك في محافظة فوكوشيما اليابانية بعد أشهر من الحادث النووي الذي تعرضت له.وكان إيلون ماسك قد زار فوكوشيما باليابان في يوليو/ تموز 2011، وفقا لمنفذ "Asahi Shimbun" الإعلامي الياباني.وتأتي دعوة ماسك لمزيد من الطاقة النووية في أوروبا، بعد يومين من دفعه لزيادة إنتاج أمريكا من النفط والغاز لمواجهة أي تراجع في الإمدادات الروسية.وقال ماسك في تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة الماضي: "أكره قول ذلك، لكننا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز على الفور، الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات غير عادية".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد صرح أمس الاثنين، أن التخلي عن استيراد النفط الروسي، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيتسبب في تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ300 دولار.وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتخذ قرارا بعد، حول فرض حظر محتمل على استيراد الغاز من روسيا.قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: "لا يوجد قرار بعد اتخذ من قبل الرئيس حاليا بشأن حظر استيراد النفط من روسيا. المناقشات مستمرة باستمرار مع الشركاء في أوروبا والعالم بأكمله".وأشارت ساكي إلى أن بايدن بحث إمكانية فرض حظر على استيراد النفط من روسيا مع القادة الأوروبيين، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع كبار منتجي الطاقة وتدرس الفرص المتاحة من أجل الحد من تأثير الوضع في أوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية.وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أعلنت أمس، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وأشار بوتين إلى أن "العملية العسكرية في أوكرانيا يتم حلها فقط من قبل عسكريين محترفين. مضيفا "أنا مقتنع بأنهم سيضمنون بشكل موثوق الأمن والسلام لشعب روسيا".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك, العالم