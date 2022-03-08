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ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي
ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مجالات التعاون الرياضي بين المملكة والاتحاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:10+0000
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وألتقى ابن سلمان اليوم، الثلاثاء، في السعودية، جياني إنفانتينو بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.ولفتت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه خلال اللقاء استعراض الجانبان مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي

10:10 GMT 08.03.2022
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مجالات التعاون الرياضي بين المملكة والاتحاد.
وألتقى ابن سلمان اليوم، الثلاثاء، في السعودية، جياني إنفانتينو بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
ولفتت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه خلال اللقاء استعراض الجانبان مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
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