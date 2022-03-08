https://arabic.sputniknews.com/20220308/ابن-سلمان-يبحث-مع-رئيس-الفيفا-مجالات-التعاون-الرياضي-1059609291.html
ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي
ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مجالات التعاون الرياضي بين المملكة والاتحاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:10+0000
2022-03-08T10:10+0000
2022-03-08T10:10+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وألتقى ابن سلمان اليوم، الثلاثاء، في السعودية، جياني إنفانتينو بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.ولفتت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه خلال اللقاء استعراض الجانبان مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
ابن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مجالات التعاون الرياضي بين المملكة والاتحاد.
وألتقى ابن سلمان اليوم، الثلاثاء، في السعودية، جياني إنفانتينو بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
ولفتت وكالة الأنباء السعودية
"واس"، أنه خلال اللقاء استعراض الجانبان مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.