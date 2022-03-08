عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/ابن-سلمان-يتقدم-استقبالا-مهيبا-للسيسي-في-السعودية-والمقاتلات-تزين-السماء-فيديو-1059616116.html
ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء... فيديو
ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء... فيديو
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T11:56+0000
2022-03-08T12:00+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/23/1037032333_0:502:2001:1627_1920x0_80_0_0_8a4109a8139067b8bd75c9e25fe97a76.jpg
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.وأضاف أنه "سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/23/1037032333_0:315:2001:1815_1920x0_80_0_0_f9971af1bf4b3834db6b4fee6c57d53b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن

ابن سلمان يتقدم استقبالا مهيبا للسيسي في السعودية والمقاتلات تزين السماء... فيديو

11:56 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 08.03.2022)
© REUTERS / HANDOUTولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبرGoogle news
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات رسمية.
ونشرت صفحة وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر فيديو استقبال الرئيس المصري، حيث صافحه ولي العهد واحتضنه، فيما رصدت العدسات مقاتلات جوية تزين سماء المملكة بألوان العلم المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".
وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أنه "سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала