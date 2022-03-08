https://arabic.sputniknews.com/20220308/اتفاق-ألماني-فرنسي-صيني-على-دعم-جهود-الدبلوماسية-يرمي-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1059634563.html

اتفاق ألماني فرنسي صيني على دعم جهود الدبلوماسية يرمي لحل النزاع في أوكرانيا

اتفاق ألماني فرنسي صيني على دعم جهود الدبلوماسية يرمي لحل النزاع في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية عن اتفاق المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، على ضرورة دعم الجهود... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T16:27+0000

2022-03-08T16:27+0000

2022-03-08T16:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، اليوم الثلاثاء، إن شولتز وماكرون وجين بينغ اتفقوا اليوم خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو على الحاجة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا وترسيخ الاستقرار هناك.وأشار هيبيستريت، إلى أن المؤتمر استمر لمدة ساعة، وكان موضوعه الرئيسي "الهجوم الروسي على أوكرانيا وجهود المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع".وتابع: "شملت محاور المؤتمر توفير المساعدة الإنسانية ووصول المساعدات إلى مناطق الصراع"، مبينا ضرورة إنشاء ممرات إنسانية فاعلة لإيصال تلك المساعدات.وأضاف الناطق الألماني أن "الدول الثلاث مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية... وستتم استشارة وزراء الخارجية بشكل فعال لدعم مزيد من الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الصراع"، كما تطرق المتحدثون إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي (ناتو) بفرض العديد من العقوبات ضد روسيا في ضوء الصراع الروسي-الأوكراني، شملت البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الإعلامية، فضلا عن تعليق ألمانيا لخط غاز "التيار الشمالي2"، وتبحث حاليا الدول عن مصادر بديلة للطاقة تغنيها عن الاعتماد على الغاز والطاقة الروسية.

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