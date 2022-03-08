https://arabic.sputniknews.com/20220308/ارتفاع-سعر-الغاز-في-أوروبا-إلى-أكثر-من-3000-آلاف-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1059604494.html

ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى أكثر من 3000 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب

ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى أكثر من 3000 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب

قفز سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول أكثر من 30٪ عن يوم أمس، ليتجاوز حاجز الـ3000 دولار لكل ألف متر مكعب. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T08:25+0000

2022-03-08T08:25+0000

2022-03-08T08:25+0000

العالم

اقتصاد

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في الدقائق الأولى من افتتاح التداول في وفقا لبورصة لندن "ICE"، كانت تكلفة العقود الآجلة لمؤشر TTF عند مستوى 2870 دولارًا، لكنها ارتفعت على الفور تقريبًا إلى 3309 دولارات.في الأمس، بلغ سعر الغاز ذروته ليتجاوز 3900 دولار لكل ألف متر مكعب.كان سوق الغاز الأوروبي في حالة من ذبذبة الأسعار، حيث كانت عند مستوى 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية أغسطس ارتفعت إلى 600 دولار، وفي أكتوبر للمرة الأولى تجاوزت الألف، وفي ديسمبر - ألفين. ثم تبع ذلك بعض التراجع ، لكن الأسعار ظلت مرتفعة باستمرار.وعزا الخبراء ذلك إلى انخفاض مستوى الإشغال في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.في أوائل فبراير، تذبذبت العقود الآجلة في حدود 800-1030 دولارًا، لكنها ارتفعت بعد ذلك بشكل حاد بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وإعادة الأمن والأمان إلى الجمهوريتين.

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