https://arabic.sputniknews.com/20220308/اكتشاف-خلايا-مهمتها-تنظيم-عمل-الذاكرة-البشرية-1059635601.html
اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية
اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية
يقوم مخ الإنسان بتنظيم وإدارة جميع أعضاء الجسد عن طريق الإشارات التي تنتقل منه وإليه عبر شبكة من الأعصاب تمتد في جميع أنحاء الجسم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:53+0000
2022-03-08T16:53+0000
2022-03-08T16:53+0000
منوعات
الصحة
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وتعتمد كفاءة مخ الإنسان على حجم ما يتم إدخاله من بيانات عن طريق الحواس المختلفة، التي تمكنه من تكوين قاعدة بيانات ضخمة لإدارة أعضاء الجسم بدقة متناهية.لكن استقبال البيانات وتخزينها واسترجاعها يمثل عملية معقدة وهو ما يعني أن مخ الإنسان يتميز بدقة متناهية، كما يقول تقرير لموقع "ساينس ديلي" الذي أوضح أن فريق من الباحثين كشف معلومات عن خلايا العقل التي تكون حدود فاصلة بين أجزاء المخ المختلفة.ولفت الموقع، في التقرير الذي نشره أمس الاثنين، إلى أن الباحثين تعرفوا على خلايا في المخ تقوم بدور تنظيم أجزاء المخ المختلفة المسؤولة عن تخزين المعلومات بناء على موعد حدوثها.وأوضح الموقع أن هذا التطور يمكن أن يقود إلى فهم أكثر لطبيعة عمل الذاكرة البشرية بصورة يمكن أن تساهم في التعرف على مسببات أمراض اضطراب الذاكرة مثل "ألزهايمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/دراسة-تكشف-أخيرا-سر-فقدان-المصابين-بكورونا-لحاسة-الشم-الدماغ-يتقلص-حجمه-1059607517.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/مكملات-غذائية-ضارة-بالدماغ-1057186782.html
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منوعات, الصحة
اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية
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يقوم مخ الإنسان بتنظيم وإدارة جميع أعضاء الجسد عن طريق الإشارات التي تنتقل منه وإليه عبر شبكة من الأعصاب تمتد في جميع أنحاء الجسم.
وتعتمد كفاءة مخ الإنسان على حجم ما يتم إدخاله من بيانات عن طريق الحواس المختلفة
، التي تمكنه من تكوين قاعدة بيانات ضخمة لإدارة أعضاء الجسم بدقة متناهية.
لكن استقبال البيانات وتخزينها واسترجاعها يمثل عملية معقدة وهو ما يعني أن مخ الإنسان يتميز بدقة متناهية، كما يقول تقرير
لموقع "ساينس ديلي" الذي أوضح أن فريق من الباحثين
كشف معلومات عن خلايا العقل التي تكون حدود فاصلة بين أجزاء المخ المختلفة.
ولفت الموقع، في التقرير الذي نشره أمس الاثنين، إلى أن الباحثين تعرفوا على خلايا في المخ تقوم بدور تنظيم أجزاء المخ المختلفة المسؤولة عن تخزين المعلومات بناء على موعد حدوثها.
وأوضح الموقع أن هذا التطور يمكن أن يقود إلى فهم أكثر لطبيعة عمل الذاكرة البشرية
بصورة يمكن أن تساهم في التعرف على مسببات أمراض اضطراب الذاكرة مثل "ألزهايمر".