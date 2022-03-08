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اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية
اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية
يقوم مخ الإنسان بتنظيم وإدارة جميع أعضاء الجسد عن طريق الإشارات التي تنتقل منه وإليه عبر شبكة من الأعصاب تمتد في جميع أنحاء الجسم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T16:53+0000
2022-03-08T16:53+0000
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وتعتمد كفاءة مخ الإنسان على حجم ما يتم إدخاله من بيانات عن طريق الحواس المختلفة، التي تمكنه من تكوين قاعدة بيانات ضخمة لإدارة أعضاء الجسم بدقة متناهية.لكن استقبال البيانات وتخزينها واسترجاعها يمثل عملية معقدة وهو ما يعني أن مخ الإنسان يتميز بدقة متناهية، كما يقول تقرير لموقع "ساينس ديلي" الذي أوضح أن فريق من الباحثين كشف معلومات عن خلايا العقل التي تكون حدود فاصلة بين أجزاء المخ المختلفة.ولفت الموقع، في التقرير الذي نشره أمس الاثنين، إلى أن الباحثين تعرفوا على خلايا في المخ تقوم بدور تنظيم أجزاء المخ المختلفة المسؤولة عن تخزين المعلومات بناء على موعد حدوثها.وأوضح الموقع أن هذا التطور يمكن أن يقود إلى فهم أكثر لطبيعة عمل الذاكرة البشرية بصورة يمكن أن تساهم في التعرف على مسببات أمراض اضطراب الذاكرة مثل "ألزهايمر".
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منوعات, الصحة

اكتشاف خلايا مهمتها تنظيم عمل الذاكرة البشرية

16:53 GMT 08.03.2022
CC0 / TheDigitalArtist / المخ
المخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
CC0 / TheDigitalArtist /
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يقوم مخ الإنسان بتنظيم وإدارة جميع أعضاء الجسد عن طريق الإشارات التي تنتقل منه وإليه عبر شبكة من الأعصاب تمتد في جميع أنحاء الجسم.
وتعتمد كفاءة مخ الإنسان على حجم ما يتم إدخاله من بيانات عن طريق الحواس المختلفة، التي تمكنه من تكوين قاعدة بيانات ضخمة لإدارة أعضاء الجسم بدقة متناهية.
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لكن استقبال البيانات وتخزينها واسترجاعها يمثل عملية معقدة وهو ما يعني أن مخ الإنسان يتميز بدقة متناهية، كما يقول تقرير لموقع "ساينس ديلي" الذي أوضح أن فريق من الباحثين كشف معلومات عن خلايا العقل التي تكون حدود فاصلة بين أجزاء المخ المختلفة.
ولفت الموقع، في التقرير الذي نشره أمس الاثنين، إلى أن الباحثين تعرفوا على خلايا في المخ تقوم بدور تنظيم أجزاء المخ المختلفة المسؤولة عن تخزين المعلومات بناء على موعد حدوثها.
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وأوضح الموقع أن هذا التطور يمكن أن يقود إلى فهم أكثر لطبيعة عمل الذاكرة البشرية بصورة يمكن أن تساهم في التعرف على مسببات أمراض اضطراب الذاكرة مثل "ألزهايمر".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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