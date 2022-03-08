https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمم-المتحدة-تقول-إنها-ستجري-اتصالات-مع-الدفاع-الروسية-اليوم-بشأن-الممرات-الإنسانية-في-أوكرانيا-1059598305.html
الأمم المتحدة تقول إنها ستجري اتصالات مع الدفاع الروسية اليوم بشأن الممرات الإنسانية في أوكرانيا
الأمم المتحدة تقول إنها ستجري اتصالات مع الدفاع الروسية اليوم بشأن الممرات الإنسانية في أوكرانيا
أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن موظفي الأمم المتحدة سيناقشون اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية آليات عمل... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T01:00+0000
2022-03-08T01:00+0000
2022-03-08T01:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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وقال المسؤول: "نحتاج للتواصل مع الممثلين العسكريين الروس في أوكرانيا مثل الاتصالات الموجودة لدينا مع الممثلين الأوكرانيين".كان مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي المفاوض لأوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، قال أمس إن روسيا تامل أن تبدأ الممرات الإنسانية في العمل غدا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تقول إنها ستجري اتصالات مع الدفاع الروسية اليوم بشأن الممرات الإنسانية في أوكرانيا
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أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن موظفي الأمم المتحدة سيناقشون اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية آليات عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا.
وقال المسؤول: "نحتاج للتواصل مع الممثلين العسكريين الروس في أوكرانيا مثل الاتصالات الموجودة لدينا مع الممثلين الأوكرانيين
".
وأضاف، "نحتاج لأشخاص في المكان. لأن دائما تحدث أشياء خلال نظام وقف إطلاق النار. دائما هناك تحركات العسكريين".
كان مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي المفاوض لأوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، قال أمس إن روسيا تامل أن تبدأ الممرات الإنسانية في العمل غدا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.