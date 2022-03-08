https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأمن-الأردني-يكشف-حقيقة-توقيف-الإعلامي-داوود-كتاب-1059603663.html
الأمن الأردني يكشف حقيقة توقيف الإعلامي داوود كتاب
الأمن الأردني يكشف حقيقة توقيف الإعلامي داوود كتاب
كشف مصدر أمني أردني، أنه بخلاف ما نقلته وسائل إعلام محلية، لم يتم توقيف الإعلامي الفلسطيني داوود كُتّاب في مطار الملكة علياء أمس الإثنين. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T08:05+0000
2022-03-08T08:05+0000
2022-03-08T08:05+0000
أخبار الأردن
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وقال المصدر وفق ما نقلته وكالة "عمون" أنه تم إخلاء سبيل الإعلامي كُتّاب بعدما دفع كفالة، وتوجيهه بمراجعة الجهات المختصة للنظر بشكوى جرائم إلكترونية مقدمة ضده من مفوض عن أحد المطاعم بتهمة التشهير.واستدعت الأجهزة الأمنية داوود كُتّاب في مطار الملكة علياء مساء الاثنين على خلفية قضية جرائم إلكترونية.وقال كُتّاب (66 عاما) لـ "عمون" إنه لا يعرف سبب توقيفه والقضية التي تم تكفيله على أثرها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأمن الأردني يكشف حقيقة توقيف الإعلامي داوود كتاب
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كشف مصدر أمني أردني، أنه بخلاف ما نقلته وسائل إعلام محلية، لم يتم توقيف الإعلامي الفلسطيني داوود كُتّاب في مطار الملكة علياء أمس الإثنين.
وقال المصدر وفق ما نقلته وكالة "عمون
" أنه تم إخلاء سبيل الإعلامي كُتّاب بعدما دفع كفالة، وتوجيهه بمراجعة الجهات المختصة للنظر بشكوى جرائم إلكترونية مقدمة ضده من مفوض عن أحد المطاعم بتهمة التشهير.
واستدعت الأجهزة الأمنية داوود كُتّاب في مطار الملكة علياء مساء الاثنين على خلفية قضية جرائم إلكترونية.
وقال كُتّاب (66 عاما) لـ "عمون" إنه لا يعرف سبب توقيفه والقضية التي تم تكفيله على أثرها.