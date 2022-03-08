عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الاستخبارات-الأمريكية-تتوقع-استمرار-العملية-الروسية-وتحذر-من-تصعيد-غير-مقصود-1059638085.html
الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية وتحذر من "تصعيد غير مقصود"
الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية وتحذر من "تصعيد غير مقصود"
قال قادة وكالات التجسس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T17:33+0000
2022-03-08T17:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102182/90/1021829003_0:246:3842:2407_1920x0_80_0_0_bc5ae91443f04108739e6776b988c6cc.jpg
وذكرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "نتج عنها صدمة في النظام الجيوسياسي"، حسبما نقلت "رويترز".وأضافت هينز خلال الإدلاء بشهادتها مع قادة وكالات استخبارات أخرى: "يقدر محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وبدلا من ذلك قد يصعد". في إشارة إلى صعاب يزعم الغرب أنها تواجه التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا.وتابعت أنه مع ارتفاع حدة التوترات، يكون هناك دائما احتمال حدوث "تصعيد غير مقصود"، مضيفة أن محللي المخابرات لم يلاحظوا تغيرات في الموقف النووي لروسيا بخلاف ما اكتشف خلال الأزمات الدولية السابقة.من جانبه كرر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقييم هينز بأن روسيا من غير المرجح أن تتراجع، مشيرا إلى إجراء أمريكا تبادلا استخباراتيا مكثفا مع الجانب الأوكراني.وقال بيرنز: "أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يضاعف من قوته ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون أي اعتبار لضحايا المدنيين".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/تقرير-الصين-تدرس-زيادة-استثماراتها-في-شركات-الطاقة-والسلع-الروسية-1059626748.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102182/90/1021829003_153:0:3690:2653_1920x0_80_0_0_84b758c66bf3c6ca197189fbf272d21f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية وتحذر من "تصعيد غير مقصود"

17:33 GMT 08.03.2022
© AP Photo / Carolyn Kasterوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبرGoogle news
قال قادة وكالات التجسس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات الغربية، محذرة من تصعيد "غير مقصود".
وذكرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "نتج عنها صدمة في النظام الجيوسياسي"، حسبما نقلت "رويترز".
وأضافت هينز خلال الإدلاء بشهادتها مع قادة وكالات استخبارات أخرى: "يقدر محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وبدلا من ذلك قد يصعد". في إشارة إلى صعاب يزعم الغرب أنها تواجه التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
تقرير: الصين تدرس زيادة استثماراتها في شركات الطاقة والسلع الروسية
14:57 GMT
وتابعت أنه مع ارتفاع حدة التوترات، يكون هناك دائما احتمال حدوث "تصعيد غير مقصود"، مضيفة أن محللي المخابرات لم يلاحظوا تغيرات في الموقف النووي لروسيا بخلاف ما اكتشف خلال الأزمات الدولية السابقة.
من جانبه كرر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقييم هينز بأن روسيا من غير المرجح أن تتراجع، مشيرا إلى إجراء أمريكا تبادلا استخباراتيا مكثفا مع الجانب الأوكراني.
وقال بيرنز: "أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يضاعف من قوته ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون أي اعتبار لضحايا المدنيين".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала