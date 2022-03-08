https://arabic.sputniknews.com/20220308/الاستخبارات-الأمريكية-تتوقع-استمرار-العملية-الروسية-وتحذر-من-تصعيد-غير-مقصود-1059638085.html

الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية وتحذر من "تصعيد غير مقصود"

الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية وتحذر من "تصعيد غير مقصود"

قال قادة وكالات التجسس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T17:33+0000

2022-03-08T17:33+0000

2022-03-08T17:33+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "نتج عنها صدمة في النظام الجيوسياسي"، حسبما نقلت "رويترز".وأضافت هينز خلال الإدلاء بشهادتها مع قادة وكالات استخبارات أخرى: "يقدر محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وبدلا من ذلك قد يصعد". في إشارة إلى صعاب يزعم الغرب أنها تواجه التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا.وتابعت أنه مع ارتفاع حدة التوترات، يكون هناك دائما احتمال حدوث "تصعيد غير مقصود"، مضيفة أن محللي المخابرات لم يلاحظوا تغيرات في الموقف النووي لروسيا بخلاف ما اكتشف خلال الأزمات الدولية السابقة.من جانبه كرر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، تقييم هينز بأن روسيا من غير المرجح أن تتراجع، مشيرا إلى إجراء أمريكا تبادلا استخباراتيا مكثفا مع الجانب الأوكراني.وقال بيرنز: "أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يضاعف من قوته ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون أي اعتبار لضحايا المدنيين".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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