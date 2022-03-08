https://arabic.sputniknews.com/20220308/البنك-المركزي-الروسي-يعلن-عن-إجراء-مؤقت-بشأن-سحب-العملات-الأجنبية-1059647831.html

البنك المركزي الروسي يعلن عن إجراء مؤقت بشأن سحب العملات الأجنبية

البنك المركزي الروسي يعلن عن إجراء مؤقت بشأن سحب العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مؤقت بشأن سحب العملات الأجنبية، سيكون ساريا المفعول في الفترة من 9 أذار/ مارس إلى 9 أيلول/سبتمبر القادم. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T21:56+0000

2022-03-08T21:56+0000

2022-03-08T22:05+0000

روسيا

اقتصاد

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وحسب بيان المركزي الروسي، يمكن للعميل سحب فقط ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي نقدًا، وبقية الأموال تصرف بالروبل في أي وقت بسعر السوق في يوم الإصدار.وأضاف البيان أن تدفق الدولارات إلى البلاد مقيد بالعقوبات، وهذا هو السبب الوحيد لهذه الإجراءات.وأوضح البنك المركزي الروسي أن فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي وتوقف بطاقات أنظمة الدفع الدولية عن العمل، لن يؤثر على عمل البطاقات إذا تم إصدارها في روسيا.وتبنت الدول الغربية على مدار الفترة الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/متحدثة-الخارجية-الروسية-في-رد-على-إعلان-حرب-اقتصادية-ضد-روسيا-أدركنا-ذلك-منذ-800-سنة--1059312391.html

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روسيا, اقتصاد