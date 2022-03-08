https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجزائر-رئيس-أركان-الجيش-ينصب-مديرا-جديدا-للمدرسة-الحربية-1059616430.html
الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية
الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية
أعلن التلفزيون الجزائري، عن تنصيب مدير جديد للمدرسة العليا الحربية في البلاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:29+0000
2022-03-08T12:29+0000
2022-03-08T12:29+0000
الجزائر
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أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنصيب حميد فكان، مديرا للمدرسة العليا الحربية، حسب موقع النهار الجزائري. وقال شنقريحة في حفل التنصيب، إن الجزائر تستعد لإحياء الذكرى الـ60 لعيد النصر، وإنها "ذكرى خالدة نحتفل فيها بالنصر".
الجزائر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية
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أعلن التلفزيون الجزائري، عن تنصيب مدير جديد للمدرسة العليا الحربية في البلاد.
أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنصيب حميد فكان، مديرا للمدرسة العليا الحربية، حسب موقع النهار الجزائري
.
وقال شنقريحة في حفل التنصيب، إن الجزائر تستعد لإحياء الذكرى الـ60 لعيد النصر، وإنها "ذكرى خالدة نحتفل فيها بالنصر".