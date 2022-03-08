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https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجزائر-رئيس-أركان-الجيش-ينصب-مديرا-جديدا-للمدرسة-الحربية-1059616430.html
الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية
الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية
أعلن التلفزيون الجزائري، عن تنصيب مدير جديد للمدرسة العليا الحربية في البلاد. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T12:29+0000
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الجزائر
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أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنصيب حميد فكان، مديرا للمدرسة العليا الحربية، حسب موقع النهار الجزائري. وقال شنقريحة في حفل التنصيب، إن الجزائر تستعد لإحياء الذكرى الـ60 لعيد النصر، وإنها "ذكرى خالدة نحتفل فيها بالنصر".
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الجزائر

الجزائر... رئيس أركان الجيش ينصب مديرا جديدا للمدرسة الحربية

12:29 GMT 08.03.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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أعلن التلفزيون الجزائري، عن تنصيب مدير جديد للمدرسة العليا الحربية في البلاد.
أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على تنصيب حميد فكان، مديرا للمدرسة العليا الحربية، حسب موقع النهار الجزائري.
وقال شنقريحة في حفل التنصيب، إن الجزائر تستعد لإحياء الذكرى الـ60 لعيد النصر، وإنها "ذكرى خالدة نحتفل فيها بالنصر".
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