https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الإيراني-العدو-توجه-نحو-الحرب-المركبة-وعلينا-أن-نتخذ-مواقف-هجومية-في-جميع-المجالات-1059606526.html

الجيش الإيراني: العدو توجه نحو الحرب المركبة وعلينا أن نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات

الجيش الإيراني: العدو توجه نحو الحرب المركبة وعلينا أن نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات

قالت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "العدو توجه نحو الحرب المركبة"، مشددة على ضرورة أن "نكون أقوياء بحيث نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T09:12+0000

2022-03-08T09:12+0000

2022-03-08T09:12+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/37/1043133737_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_27d90632059d4b705f8854a249d6e113.jpg

وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز نصير زادة، خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية بهمدان غربي ايران، أن "سماحة قائد الثورة الإسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة".وأضاف، أن خامنئي "يؤكد منذ أعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات وأخيرا أورد جملة رائعة حول الحرب المركبة ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار"، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والإعلامية.وقال: لقد وقعت في العالم أحداث ومشاكل كان من المحتمل أن تتجه نحو بلادنا إلا أن قوة وتماسك الجمهورية الإسلامية حالت دون ذلك".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وقالت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، إن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث و في عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، في وقت سابق، أن "إيران قادرة على صنع أي قمر اصطناعي".وقال زارع بور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "إيران باتت من الدول العشر في العالم صاحبة تكنولوجيا إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء"، مؤكدا القدرة على صنع أي قمر اصطناعي في ظل طاقات الشباب الإيراني".وأشار إلى أنه "رغم الحظر الجائر وتفشّي فيروس كورونا، حققت إيران تقدماً لافتاً في العديد من المجالات التكنولوجية والصحية"، لافتا إلى أن "إيران استطاعت بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية والتكنولوجية تصنيع العديد من الأجهزة الطبية المعقدة والتخصصية، كأجهزة التنفس الاصطناعي".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-نجاح-إطلاق-القمر-الصناعي-نور-2-ووصوله-إلى-مداره-1059604941.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران