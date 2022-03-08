https://arabic.sputniknews.com/20220308/الجيش-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-لن-تعرقل-عمليات-الدعم-الإنساني-للسوريين-1059623434.html

الجيش الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا لن تعرقل عمليات الدعم الإنساني للسوريين

الجيش الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا لن تعرقل عمليات الدعم الإنساني للسوريين

ضمن خطة الدعم المحددة، يواصل الجيش الروسي توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق السورية الأشد احتياجاً، إذ قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم مساعدات... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T14:03+0000

2022-03-08T14:03+0000

2022-03-08T14:03+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المساعدات الإنسانية تضم مواداً غذائية أساسية متنوعة وحليب أطفال، بالإضافة لتقديم ألعاب وهدايا وقرطاسية لطلاب مدرسة القرية.وخلال مشاركته في عمليات الدعم الإنساني، قال ممثل مركز المصالحة الروسي الرائد الكسندر لوفن في تصريح لـ "سبوتنيك": حسب خطة الدعم الشهرية والسنوية، مستمرون بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي الأراضي السورية كافة.وبين الرائد لوفن: أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه تم تقديم 70 جولة من المساعدات، 3 منها في اللاذقية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الحصار الاقتصادي الغربي عبر ما يسمى (قانون قيصر).وحسب لوفن، تضم المساعدات الإنسانية المقدمة أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة، مشيراً إلى أن الأفضلية لعائلات الشهداء والجرحى والأرامل والعائلات الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون بسبب الحصار.وأكد لوفن أنه بالرغم من الحرب القائمة والعملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا، تستمر الدولة الروسية بتقديم المساعدات للشعب السوري من دون توقف، وستستمر حتى نهاية خطة الدعم.وفي تصريح لــ "سبوتنيك"، أعرب وجيه عبد الرحمن، أحد سكان القرية، عن شكره للقوات الروسية الصديقة للمساعدات الإنسانية التي قدمتها للقرية، منوهاً بوقوف الدولة الروسية إلى جانب سورية وشعبها بمواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها.بدوره، شكر منير يونس، من أهالي القرية، روسيا لتقديم المساعدات الإنسانية للعائلات الفقيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأضاف: نشكر روسيا لاستمرارها بدعم سوريا شعباً وحكومة منذ بداية الحرب الإرهابية وحتى تاريخه، وذلك بالرغم من الحرب التي يخوضها الجيش الروسي حالياً في أوكرانيا.كما قدّم مركز المصالحة الروسي هدايا وألعاب وقرطاسية لطلاب مدرسة الشهيد أحمد زاهر في قرية الكرامة.وقال مدير المدرسة عادل محمد ناصر لـ "سبوتنيك": يأتي توزيع الهدايا والألعاب في المدرسة تعبيراً على محبة روسيا للطلاب، مثمناً هذه الخطوة بوصفها إيجابية تدعم الطلاب وتحفزهم على التفوق في الدراسة.من جهتهم، أعرب الطلاب عن فرحتهم بالهدايا والألعاب التي تلقوها من الجيش الروسي، متمنين دوام الازدهار والتقدم لروسيا التي وقفت إلى جانب بلادهم في الحرب الإرهابية.

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