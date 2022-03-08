https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بالثأر-لمقتل-2-من-أفراده-في-سوريا-1059644193.html
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
تعهد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه في غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق"، وفق تعبيرها.وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده في قصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20210227/بشكل-مفاجئ-غارات-نارية-مجهولة-تضرب-مصافي-النفط-السوري-المسروق-بريف-حلب-1048231122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
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تعهد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه في غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.
القاهرة - سبوتنيك
. ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق"، وفق تعبيرها.
27 فبراير 2021, 21:41 GMT
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري
بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده في قصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.