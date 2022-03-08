عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بالثأر-لمقتل-2-من-أفراده-في-سوريا-1059644193.html
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
تعهد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه في غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:29+0000
2022-03-08T20:29+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق"، وفق تعبيرها.وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده في قصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20210227/بشكل-مفاجئ-غارات-نارية-مجهولة-تضرب-مصافي-النفط-السوري-المسروق-بريف-حلب-1048231122.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا

20:29 GMT 08.03.2022
© AFP 2022 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرGoogle news
تعهد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه في غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق"، وفق تعبيرها.
القوات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2021
بشكل مفاجئ... غارات نارية مجهولة تضرب مصافي النفط السوري المسروق بريف حلب
27 فبراير 2021, 21:41 GMT
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده في قصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала