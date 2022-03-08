عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحزب-الحاكم-في-أوكرانيا-مقترح-كييف-حول-الضمانات-الأمنية-لروسيا-ينص-على-الاعتراف-بالدولة-الأوكرانية-1059626494.html
الحزب الحاكم في أوكرانيا: مقترح كييف حول الضمانات الأمنية لروسيا ينص على الاعتراف بالدولة الأوكرانية
الحزب الحاكم في أوكرانيا: مقترح كييف حول الضمانات الأمنية لروسيا ينص على الاعتراف بالدولة الأوكرانية
أعلن الحزب الحاكم في أوكرانيا أن مقترح كييف بشأن الضمانات الأمنيية الروسية ينص على الاعتراف القانوني بالدولة الأوكرانية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:04+0000
2022-03-08T15:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
اعتراف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg
وقال الحزب الحاكم في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "من جانبها، يجب على روسيا أن تعترف قانونيا بالدولة الأوكرانية وتضمن أنها لن تهدد دولتنا".وأضاف البيان: "سيكون من المهم أن تضع روسيا توقيعها تحت ضمانات لسيادتنا مع ضامنين آخرين"، مضيفا "بدلا من مذكرة بودابست، قد يكون الضامنون لأمن أوكرانيا في المعاهدة الجديدة هم الولايات المتحدة وتركيا والدول المجاورة"، في حين لم يتم توضيح ما إذا كانت روسيا من بينهم.هذا وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية، إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.وقال زيلينسكي: "بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية".في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/زيلينسكي-يعلن-أنه-فقد-الاهتمام-بقضية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1059608092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_6881450f313ac05876595b57de794edd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, اعتراف

الحزب الحاكم في أوكرانيا: مقترح كييف حول الضمانات الأمنية لروسيا ينص على الاعتراف بالدولة الأوكرانية

15:04 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 08.03.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الحزب الحاكم في أوكرانيا أن مقترح كييف بشأن الضمانات الأمنيية الروسية ينص على الاعتراف القانوني بالدولة الأوكرانية.
وقال الحزب الحاكم في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "من جانبها، يجب على روسيا أن تعترف قانونيا بالدولة الأوكرانية وتضمن أنها لن تهدد دولتنا".
وأضاف البيان: "سيكون من المهم أن تضع روسيا توقيعها تحت ضمانات لسيادتنا مع ضامنين آخرين"، مضيفا "بدلا من مذكرة بودابست، قد يكون الضامنون لأمن أوكرانيا في المعاهدة الجديدة هم الولايات المتحدة وتركيا والدول المجاورة"، في حين لم يتم توضيح ما إذا كانت روسيا من بينهم.
وأشار البيان إلى أنه "لا يمكننا استخدام الأسطر الواردة في الدستور فقط حول المسار نحو التحالف لحماية دولتنا. المسار هو السياسة. ولكن ليس الأسلحة. وليس الطائرات. وليس حماية الدولة. ولكن يجب أن نتحدث عن أشياء محددة. حول معاهدة محددة يمكن توفير الأمن الكامل لأوكرانيا حتى يصبح الناتو جاهزًا لاستقبالنا. يجب أن تكون مختلفة عن مذكرة بودابست - يجب أن تنص على خطوات سياسية واقتصادية وعسكرية محددة للدول الضامنة لأمن أوكرانيا".
هذا وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأمريكية، إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.
سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.
وقال زيلينسكي: "بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".
وشدد على أن أوكرانيا لن "تركع على ركبتيها" لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
09:44 GMT
كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.
وبحسبه، فإن "اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية".
في وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала