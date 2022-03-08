https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الروسية-تعتبر-أن-حادث-السفارة-في-أيرلندا-ذو-طابع-إرهابي-1059611818.html
الخارجية الروسية تعتبر أن حادث السفارة في أيرلندا ذو طابع إرهابي
الخارجية الروسية تعتبر أن حادث السفارة في أيرلندا ذو طابع إرهابي
قالت وزارة الخارجية الروسية إن "المشاركين في حادثة السفارة الروسية في دبلن استخدموا تكتيكات إرهابية". 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T10:43+0000
2022-03-08T10:43+0000
2022-03-08T10:43+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقال موقع الوزارة على الإنترنت في بيان، اليوم الثلاثاء: "المتظاهرون المحيطون بسفارتنا تبنوا في الواقع تكتيكات يستخدمها الإرهابيون على نطاق واسع".وتوجهت شاحنة كبيرة إلى بوابات السفارة الروسية في أيرلندا، وقامت بالتحرك نحو الخلف، واصطدمت ببوابات السفارة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.وصدرت تعليمات للمحققين الروس بالتحقيق في وصول شاحنة إلى أراضي السفارة الروسية في دبلن بأيرلندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الروسية اليوم الثلاثاء.وقال الموقع: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية لتنظيم تحقيق في هذا الحادث، وتقديم تقييم قانوني مناسب لأفعال المهاجم بموجب المادة 360 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الهجوم على الأشخاص أو المؤسسات التي تتمتع بالحماية الدولية)".وأشارت الإدارة إلى أنه بحسب تقارير إعلامية، في دبلن (إيرلندا) "صدمت شاحنة عمدا بوابات السفارة الروسية".وجاء في البيان الصحفي: "وقع الحادث عندما كان ضباط الشرطة الأيرلندية يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا أي شيء".وأشارت إلى أن "السفارة تعتبر هذا الحادث انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الأردنية-تعلن-إجلاء-قسم-من-رعاياها-في-أوكرانيا-1059611040.html
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تعتبر أن حادث السفارة في أيرلندا ذو طابع إرهابي
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن "المشاركين في حادثة السفارة الروسية في دبلن استخدموا تكتيكات إرهابية".
وقال موقع الوزارة على الإنترنت في بيان، اليوم الثلاثاء: "المتظاهرون المحيطون بسفارتنا تبنوا في الواقع تكتيكات يستخدمها الإرهابيون على نطاق واسع".
وتوجهت شاحنة كبيرة إلى بوابات السفارة الروسية في أيرلندا، وقامت بالتحرك نحو الخلف، واصطدمت ببوابات السفارة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وصدرت تعليمات للمحققين الروس بالتحقيق في وصول شاحنة إلى أراضي السفارة الروسية في دبلن بأيرلندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الروسية اليوم الثلاثاء.
وقال الموقع: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية لتنظيم تحقيق في هذا الحادث، وتقديم تقييم قانوني مناسب لأفعال المهاجم بموجب المادة 360 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الهجوم على الأشخاص أو المؤسسات التي تتمتع بالحماية الدولية)".
وأشارت الإدارة
إلى أنه بحسب تقارير إعلامية، في دبلن (إيرلندا) "صدمت شاحنة عمدا بوابات السفارة الروسية".
وجاء في البيان الصحفي: "وقع الحادث عندما كان ضباط الشرطة الأيرلندية يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا أي شيء".
وأشارت إلى أن "السفارة تعتبر هذا الحادث انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".