https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الروسية-موسكو-تتفهم-مخاوف-بيونغ-يانغ-حيث-لم-تحصل-على-أي-شيء-مقابل-توقف-عمليات-الإطلاق--1059606385.html

الخارجية الروسية: موسكو تتفهم مخاوف بيونغ يانغ حيث لم تحصل على أي شيء مقابل توقف عمليات الإطلاق

الخارجية الروسية: موسكو تتفهم مخاوف بيونغ يانغ حيث لم تحصل على أي شيء مقابل توقف عمليات الإطلاق

صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن موسكو تتفهم موقف بيونغ يانغ فيما يتعلق بزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ، بعد أن امتنعت... 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T09:16+0000

2022-03-08T09:16+0000

2022-03-08T09:16+0000

كوريا الشمالية

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وأضاف إليتشيف، في لقاء مع "سبوتنيك" قائلا: "لقد اتخذت كوريا الشمالية بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث امتنعت عن إطلاق الصواريخ والتجارب النووية لأكثر من عام ونصف ولم تتلق في المقابل شيئا، فقط عقوبات أمريكية أحادية الجانب وعدم استعداد قوي لمناقشة تلك الوثائق، بما في ذلك القرار. حول تخفيف نظام العقوبات، الذي قدمته روسيا والصين". وأضاف الدبلوماسي أن "الأمريكيين لم يتخلوا عن خططهم". وأشار إلى أن التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية في وقت سابق ذهبت "في شكل افتراضي أكثر، لكنها مستمرة". هذا وأطلقت كوريا الشمالية، يوم السبت، صاروخا باليستيا مفترضا باتجاه بحر اليابان من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ. وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، طار الصاروخ نحو 270 كيلومترا، وكان أعلى ارتفاع طيران نحو 560 كيلومترًا. كما تم الإطلاق السابق لصاروخ باليستي في 27 فبراير/شباط، من منطقة سنان وأيضًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع. ووصف مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية إطلاق النار إلى انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ودعا إلى الوقف الفوري، وأدان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإثارة التوترات في المنطقة في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات بشأنه. وفي 30 يناير، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى Hwaseong-12، وفي 27 فبراير، أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخًا باليستيًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع.

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