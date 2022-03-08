https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الروسية-موسكو-تتفهم-مخاوف-بيونغ-يانغ-حيث-لم-تحصل-على-أي-شيء-مقابل-توقف-عمليات-الإطلاق--1059606385.html
الخارجية الروسية: موسكو تتفهم مخاوف بيونغ يانغ حيث لم تحصل على أي شيء مقابل توقف عمليات الإطلاق
الخارجية الروسية: موسكو تتفهم مخاوف بيونغ يانغ حيث لم تحصل على أي شيء مقابل توقف عمليات الإطلاق
صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن موسكو تتفهم موقف بيونغ يانغ فيما يتعلق بزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ، بعد أن امتنعت... 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:16+0000
2022-03-08T09:16+0000
2022-03-08T09:16+0000
كوريا الشمالية
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وأضاف إليتشيف، في لقاء مع "سبوتنيك" قائلا: "لقد اتخذت كوريا الشمالية بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث امتنعت عن إطلاق الصواريخ والتجارب النووية لأكثر من عام ونصف ولم تتلق في المقابل شيئا، فقط عقوبات أمريكية أحادية الجانب وعدم استعداد قوي لمناقشة تلك الوثائق، بما في ذلك القرار. حول تخفيف نظام العقوبات، الذي قدمته روسيا والصين". وأضاف الدبلوماسي أن "الأمريكيين لم يتخلوا عن خططهم". وأشار إلى أن التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية في وقت سابق ذهبت "في شكل افتراضي أكثر، لكنها مستمرة". هذا وأطلقت كوريا الشمالية، يوم السبت، صاروخا باليستيا مفترضا باتجاه بحر اليابان من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ. وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، طار الصاروخ نحو 270 كيلومترا، وكان أعلى ارتفاع طيران نحو 560 كيلومترًا. كما تم الإطلاق السابق لصاروخ باليستي في 27 فبراير/شباط، من منطقة سنان وأيضًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع. ووصف مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية إطلاق النار إلى انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ودعا إلى الوقف الفوري، وأدان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإثارة التوترات في المنطقة في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات بشأنه. وفي 30 يناير، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى Hwaseong-12، وفي 27 فبراير، أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخًا باليستيًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع.
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كوريا الشمالية
الخارجية الروسية: موسكو تتفهم مخاوف بيونغ يانغ حيث لم تحصل على أي شيء مقابل توقف عمليات الإطلاق
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صرح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن موسكو تتفهم موقف بيونغ يانغ فيما يتعلق بزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ، بعد أن امتنعت كوريا الشمالية عنها لأكثر من عام ونصف، "في المقابل" تلقت من الولايات المتحدة عدم استعدادها لمناقشة تخفيف العقوبات.
وأضاف إليتشيف، في لقاء مع "سبوتنيك" قائلا: "لقد اتخذت كوريا الشمالية بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث امتنعت عن إطلاق الصواريخ والتجارب النووية لأكثر من عام ونصف ولم تتلق في المقابل شيئا، فقط عقوبات أمريكية أحادية الجانب وعدم استعداد قوي لمناقشة تلك الوثائق، بما في ذلك القرار. حول تخفيف نظام العقوبات، الذي قدمته روسيا والصين".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تتفهم موقف بيونغ يانغ، أجاب بالإيجاب: "نعم. لأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تتلقى أي شيء مقابل خطواتها الجيدة، ولكن على العكس من ذلك، لا تتلقى سوى مزيد من التطوير للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
وأضاف الدبلوماسي أن "الأمريكيين لم يتخلوا عن خططهم". وأشار إلى أن التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية
في وقت سابق ذهبت "في شكل افتراضي أكثر، لكنها مستمرة".
هذا وأطلقت كوريا الشمالية، يوم السبت، صاروخا باليستيا مفترضا باتجاه بحر اليابان من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ. وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، طار الصاروخ نحو 270 كيلومترا، وكان أعلى ارتفاع طيران نحو 560 كيلومترًا. كما تم الإطلاق السابق لصاروخ باليستي في 27 فبراير/شباط، من منطقة سنان وأيضًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع.
ووصف مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية إطلاق النار إلى انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ودعا إلى الوقف الفوري، وأدان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإثارة التوترات في المنطقة في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات بشأنه.
وهذا هو الاختبار التاسع لأسلحة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذا العام، في 5 و11 يناير/كانون الثاني، اختبرت كوريا الديمقراطية صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفي 14 يناير، تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من نظام صواريخ بالسكك الحديدية، وفي 17 و27 يناير، اختبرت كوريا الديمقراطية صواريخ موجهة تكتيكية قصيرة المدى. في 25 يناير أيضا، تم إطلاق صاروخين كروز بعيد المدى.
وفي 30 يناير، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى Hwaseong-12، وفي 27 فبراير، أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخًا باليستيًا كجزء من تطوير قمر صناعي للاستطلاع.