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الرئيس الإسرائيلي يسافر غدا إلى تركيا في زيارة رسمية
الرئيس الإسرائيلي يسافر غدا إلى تركيا في زيارة رسمية
يتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال، غدا الأربعاء، إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T13:48+0000
2022-03-08T13:48+0000
إسرائيل
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وسيكون هرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.وخلال الزيارة المقررة، سيزور هرتسوغ أنقرة، حيث سيتم استقباله في حفل استقبال رسمي في قصر الرئيس التركي، وفي إسطنبول سيلتقي الرئيس الإسرائيلي بأعضاء الجالية اليهودية.وسيناقش الجانبان مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين، وإمكانية زيادة التعاون في مختلف المجالات.وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أردوغان-يأمل-في-إعادة-العلاقات-التركية-السعودية-لماذا-الآن-وما-إمكانية-التقارب؟-1059066409.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئيس الإسرائيلي يسافر غدا إلى تركيا في زيارة رسمية

13:48 GMT 08.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / POOL
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يتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال، غدا الأربعاء، إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسيكون هرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وخلال الزيارة المقررة، سيزور هرتسوغ أنقرة، حيث سيتم استقباله في حفل استقبال رسمي في قصر الرئيس التركي، وفي إسطنبول سيلتقي الرئيس الإسرائيلي بأعضاء الجالية اليهودية.
وسيناقش الجانبان مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين، وإمكانية زيادة التعاون في مختلف المجالات.
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وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.
وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".
ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.
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