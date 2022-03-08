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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين في الخرطوم

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين بمحيط محطة شروني في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 08.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-08T18:04+0000

2022-03-08T18:04+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك، إن مئات المتظاهرين توجهوا اليوم الثلاثاء من الخرطوم جنوب نحو القصر الجمهوري احتجاجا على سيطرة العسكريين للسلطة الانتقالية منذ يوم 25 أكتوبر من العام الماضي، ضمن مليونية 8 مارس/ آذار.وأكد مراسلنا، أن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بمحيط محطة شروني بالقرب من العاصمة السودانية، الخرطوم.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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