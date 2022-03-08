https://arabic.sputniknews.com/20220308/العراق-سرايا-السلام-تقتل-اثنين-من-الإرهابيين-وتحرر-3-عوائل-1059600277.html
العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل
العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل
أعلنت "سرايا السلام" في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، تحريرها لثلاث عوائل من جزيرة سامراء. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:26+0000
2022-03-08T06:26+0000
2022-03-08T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت السرايا حسب موقع السومرية نيوز العراقي، إنه تم قتل اثنين من الإرهابيين. واعتبرت السريا في بيانها أن العملية التي تمت لتحرير العوائل كانت نوعية، واستطاعت قتل الإرهابيين في جزيرة سامراء المقدسة. وقبل ساعات أعلنت "سرايا السلام" عن صدها لهجوم داعشي في الجزيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل
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أعلنت "سرايا السلام" في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، تحريرها لثلاث عوائل من جزيرة سامراء.
وقالت السرايا حسب موقع السومرية نيوز العراقي
، إنه تم قتل اثنين من الإرهابيين.
واعتبرت السريا في بيانها أن العملية التي تمت لتحرير العوائل كانت نوعية، واستطاعت قتل الإرهابيين في جزيرة سامراء المقدسة.
وقبل ساعات أعلنت "سرايا السلام" عن صدها لهجوم داعشي في الجزيرة.