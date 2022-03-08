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العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل
العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل
أعلنت "سرايا السلام" في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، تحريرها لثلاث عوائل من جزيرة سامراء. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T06:26+0000
2022-03-08T06:26+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت السرايا حسب موقع السومرية نيوز العراقي، إنه تم قتل اثنين من الإرهابيين. واعتبرت السريا في بيانها أن العملية التي تمت لتحرير العوائل كانت نوعية، واستطاعت قتل الإرهابيين في جزيرة سامراء المقدسة. وقبل ساعات أعلنت "سرايا السلام" عن صدها لهجوم داعشي في الجزيرة.
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أخبار العراق اليوم

العراق... سرايا السلام تقتل اثنين من الإرهابيين وتحرر 3 عوائل

06:26 GMT 08.03.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت "سرايا السلام" في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، تحريرها لثلاث عوائل من جزيرة سامراء.
وقالت السرايا حسب موقع السومرية نيوز العراقي، إنه تم قتل اثنين من الإرهابيين.
واعتبرت السريا في بيانها أن العملية التي تمت لتحرير العوائل كانت نوعية، واستطاعت قتل الإرهابيين في جزيرة سامراء المقدسة.
وقبل ساعات أعلنت "سرايا السلام" عن صدها لهجوم داعشي في الجزيرة.
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